"Dezamăgitor, nu din punct de vedere al coerenţei lor, am fost atacată pentru că acolo a fost o minciună, o minciună uşor de demontat cu faptul că aş fi susţinut OUG 13. S-a rostogolit. e simplu de verificat. Dacă mergi şi promovezi o anumită afirmaţie, care nu e judecată de valoare, la un simplu google, găseai că sunt două comunicate din care rezulta poziţia asociaţiei. Era o chestie minimă de verificare. Dacă în spaţiul public ne permitem astfel de fake news-uri, ce cu uşurinţă pot fi demontate, încrederea generală în ce e viaţă publică scade dramatic. Nu ştiu cât ne mai permitem să scădem din acest punct de vedere", a declarat Dana Gîrbovan, la "Marius Tucă Show".

"Altfel, am nicio problemă. Nu am pretenţia decât să se spună adevărul. Când au apărut zvonuri că ar urma să fie emisă o astfel de Ordonanţă am cerut guvernului Grindeanu să nu emită o astfel de OUG şi să pună în dezbatere publică ca proiect de lege. A doua zi, după ce a fost emisă OUG, asociaţia a cerut să abroge dispoziţiile care nu au intrat în vigoare şi am condamnat ferm emiterea unui astfel de act normativ pe calea unei OUG", a mai spus judecătoarea Dana Gîrbovan.