„Absolut niciuna, nu am absolut nicio legătură cu vreun serviciu secret. Aud pe la spate, cine al cui e. E pur şi simplu o întrebare pentru că oamenii nu mai au încredere că cineva poate veni să se apuce de lucruri bune. Practic Alianţa USR PLUS a arătat că se poate. Eu am o gândire antreprenorială", a declarat Dan Barna, la "Marius Tuca Show".

Afirmaţia vine în contextul în care de mai multe ori în spaţiul public s-a vehiculat că unii membri ai USR şi PLUS ar avea legături cu serviciile de informaţii.