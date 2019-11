„În domeniul politicii externe, al apărării şi securităţii naţionale, în care preşedintele României are atribuţii clare, am o viziune clar conturată şi am trei obiective ferme. Obiectivele mele de care mă voi preocupa personal sunt aderarea la spaţiul Schengen, aderarea la zona Euro şi vizele pentru SUA. Aceste obiective fac parte dintr-un poachet amplu de obiective cuprinse în programul meu prezidenţial. În calitate de preşedinte al României, în termen de cel mult şase luni de la învestitură, îmi iau angajamentul de a prezenta în faţa Parlamentului o strategie naţională de apărare a ţării, adaptată nevoilor şi aşlteptărilor românilor de pretutindeni. Cele trei obiective majore sunt întărirea parteneriatului strategic cu SUA, consolidarea profilului României în cadrul NATO şi al UE, creşterea profilului României în regiunea extinsă a Mării Negre în vederea asigurării securităţii regionale”, a spus Viorica Dăncilă, în cadrul unei conferinţe de presă.

Ea a adăugat că persoanele acuzate de fapte grave sau cele condamnate de fapte de corupţie nu vor beneficia sub nicio formă de clemenţa prezidenţială.

Prezidenţiabilul PSD a precizat, totodată, că va organiza trimestrial şi de câte ori va fi necesat şedinţe CSAT, în maxim 24 de ore de la apariţia unei urgenţe.

„Vreau să îmi iau un angajament ferm în faţa românilor şi vreau să o fac cu mâna pe Constituţie, pe care nu o voi încălca niciodată aşa cum a făcut actualul preşedinte. Voi începe demersurile încă din prima zi pentru a renunţa la imunitatea în faţa legii, acordată preşedintelui României. Un preşedinte cinstit nu are nevoie de imunitate. Voi repsecta fiecare român, indiferent de vârstă, nivel de pregătire, origine etnică, religie sau meseria pe care o are. Voi promova anteprenoriatul şi capitalul românesc ca principali vectori ai dezvoltării României. Voi promova clasa de mijloc, comercianţii, turismul, fermierii, toate categoriile. Voi face cel puţin două vizite pe lună în teritoriu pentru a discuta direct cu cetăţenii. Voi organiza trimestrial audienţe directe cu cetăţenii României”, a subliniat Dăncilă.

De asemenea, liderul PSD a afirmat că va fi un preşedinte reformator.

„ Voi avea încă din prima zi un dialog cu românii din ţară şi diaspora, cu reprezentanţii mass-mediei, cu reprezentanţii societăşii civile, sindicatele şi patronatele. Biroul meu va fi printre oameni, aşa cred că trebuie să fie un preşedinte, implicat, care să stea mereu în mijlocul oamenilor. Mandatul meu va fi cel al preşedintelui reformator. Voi deschide porţile pentru toate forţele politice constructive, pentru presă, pentru tineri talentaţi şi capabili, pentru oameni de cultură, pentru proiectele şi sesizările societăţii civile, alături de care voi iniţia proiecte de reformă în toate domeniile cheie. Mandatul meu va fi cel al preşedintelui pentru care interesul comun primează. Voi iniţia consultări permanente cu societatea civilă şi cu autorităţile şi instituţiile statului pentru a găsi un numitor comun. Este democratic şi ca atare obligatoriu ca voinţa majorităţii să fie cea care contează. Mandatul meu va fi cel al preşedintelui care asigură dialog şi transparenţă instituţională. Încă din prima zi, activitatea preşedintelui va fi fpcută publică pentru toţi cetăţenii ţării”, a mai spus Dăncilă.