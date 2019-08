„Te f.. de te rup. Nu mă laud... am experienţă”, ar fi încercat primarul PSD să o impresioneze pe o femeie pe WhatsApp.



Conversaţia a ajuns însă în atenţia prefectului de Dolj şi a poliţiei, iar doamna respectivă a declarat că a fost „hărţuită” de edil.



Primarul Cârciumaru a declarat că acele cuvinte nu îi aparţin, fiind victima unui grup de interese.



Recunoaşte însă câteva cuvinte pe care le-ar fi scris „în glumă”, dar se jură că nu le-a atins vreodată pe femeile cu care a avut discuţii „fierbinţi” pe WhatsApp.



Sursa citată, newsteam.ro, remarcă totuşi că presupusele mesaje trimise de contul care i-ar aparţine edilului nu erau tocmai creştineşti.



Cârciumaru pare că o roagă pe femeie să facă sex cu el şi se laudă cu performanţele sale sexuale.



Edilul spune însă că i s-a spart contul de socializare de către persoane răuvoitoare.



„Mă şantajează, vrea bani de la mine. Îi dau în judecată. Acela este un cont fals, iar în spatele lui sunt mai multe persoane. Din acel grup face parte inclusiv o persoană care lucrează la Prefectura Dolj. Este un consilier local de aici care vrea să fie primar, dar nu va reuşi niciodată. Eu am adus milioane de euro în comună, iar acest lucru nu le convine. Îmi ameninţă familia, copiii.



Am făcut plângere la Parchet. Vă spun că în spatele acelui cont cu numele Petruţa Balla este, de fapt, un bărbat. Contul de facebook este al meu, dar mi-au spart parola şi nu este prima dată când se întâmplă asta. Ştiu că IP-ul de pe care s-au conectat la contul meu este din Oradea. Am mai făcut o glumă, o greşeală, unele sunt adevărate, dar nu le-am atins niciodată“, explică edilul.



Pe de altă parte, poliţia a precizat că nu există o plângere formulată de primar, în contextul acuzaţiilor de şantaj.

foto: captură newsteam.ro