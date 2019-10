Primarul comunei Turburea, Ion Bîrcă, a primit un avertisment de la Poliţie, din cauza unui comentariu făcut pe Facebook, la o postare a consilierului judeţean PNL, Victor Banţa, fostul prefect de Gorj, în care edilul era acuzat că „a constituit un grup organizat, prin care a colectat în mod ilegal deşeurile din localitate şi le-ar fi transportat ilegal în două amplasamente ilegale, iar în ultimul dintre ele le-ar fi incendiat".

„Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale l-au sancţionat pe bărbat cu avertisment în baza legii 61/1991", a declarat, corespondentului MEDIAFAX, Miruna Prejbeanu, purtătorul de cuvânt al IPJ Gorj.

Bîrcă s-a prezentat la Poliţie, unde, potrivit unor surse din cadrul instituţiei, ar fi recunoscut fapta şi a promis că nu va mai folosi cuvinte jignitoare pe reţeaua de socializare.

„Eu l-am dat în judecată pe domnul Banţa, pentru ce a postat dumnealui pe Facebook, pentru calomnie, pentru acuzaţiile cu gunoiul, că nu sunt vinovat. O să se dovedească la instanţă. Ce să fac? Să mă duc să-l bat? Nu mă duc să-l bat. Să pun pe Facebook prostii, ce a pus el cu gunoaiele? Lucruri neadevărate? Nu! Mă duc la instanţă. E lege pentru mine, e lege şi pentru el. Jigniri, hărţuire. Dacă ai ceva cu mine, vino şi spune-mi mie, nu te apuci tu să pui pe Facebook. Sunt reprezentantul unei localităţi. M-am dus la Poliţie. Am recunoscut. Da, i-am zis că e <prefect de catifea> şi alte cuvinte, într-adevăr. Ultima dată i-am zis <nu eşti om, eşti nesimţit!>. Asta a fost toată treaba. Am recunoscut-o. Eu am treabă cu gunoiul? Să spui că primarul a dat foc? A încercat să mă denigreze că am dat eu foc la gunoi? Duceau gunoiul pe o platformă de beton, descărcau maşina şi îl încărcau în maşină mai mare, era un schimb", a declarat, corespondentului MEDIAFAX, Ion Bîrcă, primarul comunei Turburea.

De cealaltă parte, Victor Banţa susţine că primarul l-ar fi făcut şi „derbedeu".

„Mi s-a comunicat de la Poliţie că a fost identificat şi sancţionat contravenţional utilizatorul cu numele Ion Bîrcă. M-a făcut nesimţit şi derbedeu. A spus cu subiect şi predicat. Să mă dea în judecată, eu nu folosesc cuvinte ofensatoare. Fac afirmaţii, dar niciodată nu jignesc. Oricine are o opinie, fie ea contradictorie, faţă de orice persoană, poate să şi-o spună, fără probleme, dar să o spună civilizat, adică nu mă deranjează că vorbeşte un om în contradictoriu cu mine. Mai mult, nu mă deranjează că ridică puţin tonul. Nu mă deranjează nici că poate vorbeşte de pe un ton cu aer de superioritate, nu, fiecare îşi asumă cum consideră el să trateze oamenii, dar atâta timp cât foloseşti un limbaj necivilizat şi jigniri, asta deja este de neadmis, cu atât mai mult cu cât este vorba de o demnitate publică, o persoană care deţine o demnitate publică este o persoană care dă un exemplu. Forţa exemplului este una dintre cele mai puternice forţe de a influenţa conştiinţe, tu eşti formator de opinie", a precizat, pentru MEDIAFAX, consilierul judeţean Victor Banţa.