"Obiectul achiziţiei va fi reprezentat de servicii poştale şi de curierat, constând în colectarea, sortarea, transportul şi livrarea către destinatari persoane fizice şi persoane juridice a plicurilor şi coletelor, în greutate de până la 2000 grame*, precum şi asigurarea monitorizării, implementării şi funcţionării corespondenţei prin intermediul interconectării sistemului informatic deţinut de beneficiar cu cel deţinut de prestator. Ce depăşeşte greutatea de 2000 grame se consideră colet. Tipuri de servicii poştale: - trimiteri poştale simple - trimiteri poştale cu confirmare de primire - trimiteri poştale recomandate - colete", se arată în caietul de sarcini ataşat de Primăria Sectorului 4 din Bucureşti.

Cantitatea estimată maximă de materiale poştale pe care instituţia vrea să o achiziţioneze printr-un acord cadru pe patru ani are în vedere:

"1.Pentru trimiterile poştale (de toate tipurile) : 550.000 buc x 4 ani= 2.200.000 bucăţi

- Pentru trimiterile poştale Categoria 1: până în 50 grame x 1.800.000 bucăţi

a) trimiteri poştale simple: 50.000 bucăţi

b) trimiteri poştale cu confirmare de primire: 1.700.000 bucăţi

c) trimiteri poştale recomandate: 50.000 bucăţi

- Pentru trimiterile poştale Categoria 2: între 51-200 grame x 200.000 bucăţi

a) trimiteri poştale simple: 50.000 bucăţi

b) trimiteri poştale cu confirmare de primire: 100.000 bucăţi

c) trimiteri poştale recomandate: 50.000 bucăţi

- Pentru trimiterile poştale Categoria 3: între 201-2000 grame x 200.000 bucăţi

a) trimiteri poştale simple: 70.000 bucăţi

b) trimiteri poştale cu confirmare de primire: 30.000 bucăţi

c) trimiteri poştale recomandate: 100.000 bucăţi

2. Pentru colete: 1.000 colete x 4 ani= 4.000 buc", conform caietului de sarcini.

Valoarea estimată a celui mai mare contract pe care Primăria vrea să-l încheie este de 2.103.000,00 lei f̆ără TVA iar valoarea totală estimată a acordului cadru a fost setată în sistemul electronic de achiziţii publice la 9,5 milioane de lei.

Beneficiari ai acestor servicii vor include: Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale Sector 4, Direcţia Generală de Evidenţă a Persoanelor Sector 4, Direcţia de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Sector 4, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4, Direcţia de Mobilitate Urbană Sector 4, Direcţia Pieţe şi Gestionare Activităţi Comerciale Sector 4.

Cei care depun oferte trebuie să asigure transportul către cel puţin 80% din reşedinţele de judeţ din România, restul putând fi acoperit de parteneri în colaborare.