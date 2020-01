UPDATE Primarul oraşului Târgu-Mureş, Dorin Florea, a declarat, miercuri, pentru MEDIAFAX, că va contesta amenda de la CNCD, considerând că nu a făcut afirmaţii rasiste. Florea l-a acuzat pe preşedintele instituţiei că a răspuns „la o comandă politică”. „Eu vorbesc de România reală”, spune edilul.



Dorin Florea a declarat, miercuri, corespondentului MEDIAFAX că a simţit de mai multe ori că a spune adevărul în România devine un delict.



„M-am înşelat când mi-am imaginat că mai există un dram de corectitudine, am simţit de mai multe ori că a spune adevărul în România devine un delict. A spune cu adevărat problemele cu care te confrunţi nu e pe placul unora, iar CNCD nu va rezolva, astfel, situaţia. CNCD reacţionează tipic, iar preşedintele, care a fost pus politic şi răspunde la comenzi politice, a avut cuvinte jignitoare la adresa mea, deşi nu mă cunoaşte. E foarte greu să îţi menţii o coloană vertebrală dacă ai fost pus politic. Voi contesta amenda deoarece cred în justeţea lucrurilor pe care le-am spus, departe de inepţiile spuse de CNCD, cum că ar fi afirmaţii rasiste. Eu vorbesc de România reală”, a spus Florea.



Edilul crede că preşedintele CNCD nici nu a avut timp să analizeze argumentele sale din scrisoarea transmisă marţi.



Dorin Florea susţine că a primit un număr mare de mesaje de la cetăţeni simpli la o problemă serioasă ridicată şi care l-au încurajat în demersul său.



„Eu nu am vorbit de ţigani, ci de persoane care ajung în această situaţie în care nu pot întreţine copiii. Cum să poată aşa ceva la 12 sau la 15 ani? Eu ştiu ce am făcut pentru comunităţile defavorizate, până unde sunt limitele şi cât de rău faci unor astfel de oameni oferindu-le bani”, a mai spus Dorin Florea.



Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) l-a amendat, miercuri, pe primarul din Târgu Mureş, Dorin Florea, cu suma de 10.000 de lei, şi a constatat că afirmaţiile lansate de acesta în spaţiul public sunt „extrem de rasiste". Decizia CNCD a fost luată cu unanimitate de voturi, în urma afirmaţiilor lui Florea, pe Facebook, cum că populaţia trebuie conştientizată că responsabilitatea creşterii şi formării unui copil este uriaşă. El a propus, astfel, introducerea unor anchete sociale obligatorii pentru cuplurile care vor să aibă copii.

„Sunt binevenite şi necesare dezbaterile privind sistemul asistenţei sociale, a protecţiei copilului, însă aceste dezbateri nu se pot transforma în mesaje politice care promovează ura împotriva unor categorii de persoane sau care limitează dreptul la viaţă intimă, familială şi privată de familie (art. 26 din Constituţia României). Este de neconceput ca într-un stat democratic să se solicite acordul autorităţilor pentru a concepe un copil. Comentariile extrem de rasiste, ulterior afirmaţiilor domnului primar Dorin Florea, reprezintă un alt element de gravitate a mesajelor în cauză”, explică CNCD.

Mai mult, conform sursei citate, neacordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului ca sancţiune pentru familiile nevoiaşe cu mulţi copii nu apare ca practică în niciun stat european.

„Pe lângă această indemnizaţie unele state au introdus măsuri prin care sprijină şcolarizarea sau angajarea părinţilor, dar în niciun caz nu se sistează plata acestei indemnizaţii. Alocaţia de stat pentru copil este un drept constituţional, care nu poate fi limitat în niciun fel, în acest sens existând jurisprudenţa Curţii Constituţionale a Românei, şi i se cuvine copilului, nu părinţilor. La nivelul Uniunii Europene, România este ţara unde sărăcia extremă este foarte prezentă, totodată există serioase probleme privind rezolvarea situaţiei copiilor abandonaţi. Este nevoie de o analiză serioasă a modului în care situaţia actuală poate fi îmbunătăţită, însă afirmaţiile, mesajele de genul celor emise de domnul Dorin Florea, nu sunt de natură să contribuie la o dezbatere publică constructivă, care să genereze un progres, ci răspândesc, instigă, promovează sau justifică ura, discriminarea sau ostilitatea faţă de un anumit grup. Discursul de incitare la ură este periculos întrucât contribuie la un climat din ce în ce mai intolerant faţă de anumite grupuri”, a mai stabilit Consiliul.

Primarul din Târgu Mureş, Dorin Florea, ar fi trebuit să se prezinte, marţi, la Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, care a făcut verificări în cazul afirmaţiilor sale, de pe Facebook, potrivit cărora populaţia trebuie conştientizată că responsabilitatea creşterii şi formării unui copil este uriaşă. El a propus, astfel, introducerea unor anchete sociale obligatorii pentru cuplurile care vor să aibă copii. El nu s-a prezentat însă la CNCD.

Dorin Florea a făcut referire la persoanele de etnie rromă. „Tigani, asa se numesc, sa terminam o data cu ipocrizia, eu le spun exact cum sunt nominalizati, nu e niciun sens peiorativ, este un sens absolut normal, exact cum se spune chinez, iugoslav, roman si asa mai departe”, a mai declarat primarul.

Dorin Florea a făcut referire la persoanele de etnie rromă. „Tigani, asa se numesc, sa terminam o data cu ipocrizia, eu le spun exact cum sunt nominalizati, nu e niciun sens peiorativ, este un sens absolut normal, exact cum se spune chinez, iugoslav, roman si asa mai departe", a mai declarat primarul.

