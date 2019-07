Cătălin Cherecheş a declarat, miercuri, corespondentului MEDIAFAX, că se află acasă, unde ia medicamente, dar semnează şi documentele de la Primărie. El a spus că a fost nevoit să plece de urgenţă, miercuri, la spital în timpul unei şedinţe cu directori din cadrul Primăriei.

„Am o hernie pe care o duceam de vreo opt ani, iar miercuri eram într-o şedinţă cu directorul Poliţiei Locale şi alţi directori. Am rezistat până acum, dar am plecat de urgenţă la spital unde medicii au constatat că am o ruptură a peretelui abdominal. Mi-au dat medicamente, sunt acasă, unde semnez şi mape de documente de la Primărie, dar joi dimineaţă m-au programat pentru o intervenţie chirugicală de sutură a acestei rupturi, care nu va fi una prin laparoscopie. Nu voi sta mult internat, cred că după o zi îmi vor da drumul”, a spus Cherecheş.

Acesta a recunoscut că a avut dureri, dar că le-a „dus pe picioare” pentru că avea un program încărcat.