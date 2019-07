Antal Arpad a declarat, miercuri, la Sfântu Gheorghe, într-o conferinţă de presă, că dosarul a fost deschis de DNA în urma unui control al Curţii de Conturi şi a vizat un contract al Primăriei cu Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare.

„Pe 2 iulie am fost anunţat că dosarul deschis de DNA Bucureşti în 2015 a fost închis, a fost clasat. Am fost acuzat de abuz în serviciu, trafic de influenţă, deturnare de fonduri, cu un prejudiciu de un milion de euro. În 2014 a avut loc un control al Curţii de Conturi la Primăria Sf. Gheorghe privind un contract semnat cu Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare, fiind făcut un act de acuzare împotriva mea. În primele luni ale anului 2015, mai multe organe de cercetare, DNA Bucureşti, DNA Braşov şi locale, au deschis dosare care au fost reunite în 15 februarie 2015 şi a fost un singur dosar, preluat de DNA Bucureşti. Două zile mai târziu am fost trezit dimineaţă de procurori, jandarmi, mi-au percheziţionat casa şi au fost percheziţii la Primărie, după care am fost dus într-o dubă a Jandarmeriei la Bucureşti pentru audieri timp de 7 ore şi lăsat acasă. Am primit, iniţial, control judiciar de 60 de zile după care mi s-au ridicat treptat restricţiile”, a spus Antal.

Potrivit acestuia, în dosarul său, care are 11.427 de pagini de interceptări ale telefoanelor mobile sau ambientale, încă din 2008, au fost interceptate un număr de 47 de persoane.

La rândul său, preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, în aceeaşi conferinţă de presă, este foarte fericit după ce primarul Antal a fost anunţat că i s-a închis dosarul de procuror, dar rămâne de văzut pe ce s-au cheltuit banii pentru acest dosar şi care a fost scopul.

„Procurorul putea să trimită dosarul la judecătorie, iar atunci acest serial, pentru că trăim perioada serialelor, ar fi avut un nou sezon. Viaţa noastră este extrem de transparentă, după cum se vede din cele 11.000 de pagini de ascultare, de urmărire şi, dacă nu am fi fost extrem de corecţi şi am fi făcut ceva ilegal, atunci de mult lucrurile ar fi luat o altă direcţie. După 1.232 de zile adevărul iese la iveală, dar rămâne de văzut pe ce s-au cheltuit banii pentru acest dosar şi care a fost scopul. Acest scop nu a fost altul decât de a descuraja liderii politici maghiari într-o perioadă importantă, înainte de alegerile din 2014 şi 2016 , de a asuma tot ce este în programul nostru politic”, a spus Kelemen, care s-a întrebat dacă România mai respectă criteriile statului de drept.

Potrivit acestuia, în urma dosarului în cauză, primarul din Sfântu Gheorghe s-a ales cu imaginea şifonată şi a fost hărţuit.