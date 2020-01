„Nu retractez nici o virgulă din comunicatul atât de controversat cu privire la necesitatea unei dezbateri publice privind responsabilitatea naşterii unui copil. România reală este cea pe care eu o cunosc, iar tot ceea ce am spus este rezultatul unor analize obiective”, îşi începe Florea postarea.

Apoi, primarul transmite „mercenarilor” care nu i-au înţeles mesajul că tot ei au fost cei care „au prezentat la capitolul <ştiri horror> violuri, incesturi, părinţi care şi-au bătut şi omorât copiii, mame la 12 ani, nunţi cu regi şi împărătese la vârste de 12 şi 15 ani, copii scoşi la cerşit, la furat, copii care dorm în canale şi în ghene de gunoi, iar exemplele pot continua”.

„Tot voi aţi prezentat, apocaliptic, ştiri despre demografia României peste 50 de ani. Când aţi avut dreptate? Oare de ce atâta încrâncenare pentru un subiect firesc cu privire la o situaţie gravă a României pe care toţi o ştim, dar ne prefacem că nu o vedem?! Este o realitate tristă a ţării noastre de la Cuza încoace, pentru care nimeni nu a dorit să găsească soluţii”, scrie Florea.

Apoi, referindu-se la politicienii care l-au acuzxat şi criticat, Florea afirmă că „se complac în mediocritate şi că rămân supuşi compromisului politic şi ipocriziei, trăsături pe care le manifestă din plin. Imaginea dezastruoasă a României în străinătate li se datorează pe deplin”.

„Faceţi dvs. comparaţia dintre o mamă care îşi doreşte un copil cu adevărat, care trebuie să respecte tot felul de protocoale (să anunţe medicul de familie, să facă teste etc.), şi cealaltă situaţie, în care aflăm doar de la ştiri, când e trimisă şenilata pe viscol, că o femeie despre care nimeni nu ştia că e gravidă, trebuie să nască! Ceea ce am propus eu cu privire la ancheta socială este un lucru cât se poate de responsabil, pentru că doar aşa tinerii care vor să aibă copii pot fi conştientizaţi şi educaţi cu privire la tot ceea ce implică rolul de părinte. Mă bucur că au fost dublate alocaţiile pentru copii, dar ceea ce eu am propus este cu totul altceva: copiii nu trebuie aduşi pe lume ca sursă de venit, iar legislaţia trebuie să cuprindă măsurile despre care am vorbit!”, scrie edilul.

În ce priveşte decizia directorului CNCD, Florea îi recomandă să citească textul său cu mare atenţie şi să meargă în zonele defavorizate, să vadă condiţiile în care trăiesc copiii aduşi pe lume doar pentru alocaţii.

„Mai mult, îi recomand să consulte normele legislative din Ungaria în acest domeniu şi să facă o comparaţie cu ceea ce am spus eu!”, conchide primarul.

Primarul din Târgu Mureş, Dorin Florea, a scris luni pe Facebook că populaţia trebuie conştientizată că responsabilitatea creşterii şi formării unui copil este uriaşă şi a propus introducerea unor anchete sociale obligatorii pentru cuplurile care vor să aibă copii.

În replică, preşedintele CNCD, Csaba Asztalos, a declarat, pentru MEDIAFAX, că Florea este aşteptat pe 21 ianuarie la sediul CNCD pentru a fi audiat şi că riscă o amendă cuprinsă între 2.000 şi 100.000 de lei.