Viorel Ionescu, primarul oraşului Hârşova, acuză într-o o scrisoare deschisă, destinată atât managerului general al SAJ, Laurenţiu Bădescu, cât şi ministrului Sănătăţii, Victor Costache, interesele politice ale părţilor implicate, spunând că altfel nu îşi explică de ce oraşul pe care îl administrează a fost privat de un echipaj de intervenţie în favoarea unei comune cu o populaţie de patru ori mai mică.

„Problema nu este că localitatea a fost privată de o ambulanţă, ci de faptul că, odată cu aceasta, a fost relocat şi un echipaj din cele două existente. În momentul de faţă, Spitalul Orăşenesc Hârşova este deservit de o singură ambulanţă cu echipaj complet. Decizia nu pare să fi fost luată pe fondul unor situaţii de urgenţă care să impună, tocmai în acest moment, detaşarea unui echipaj în localitatea Crucea. Apreciez că este pusă în pericol sănătatea cetăţenilor, atât din Hârşova, cât şi din localităţile limitrofe întrucât, în situaţia unor evenimente rutiere, a unor situaţii de urgenţă în zonă, un singur echipaj de salvare nu va putea asigura acoperirea deplasării şi permanenţa pentru Spitalul Orăşenesc Hârşova, în acelaşi timp (...) Serviciul de Ambulanţă Judeţean Constanţa a luat o decizie pripită, care pare să satisfacă alte scopuri sau interese decât cele care trebuie să fie numai în interesul cetăţeanului, atâta timp cât această mutare a fost făcută tocmai acum, în pragul celui de-al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidenţiale”, scrie primarul Viorel Ionescu, ales din partea ALDE, în scrisoarea deschisă dată publicităţii sâmbătă.

Acesta consideră că ambulanţa a fost relocată în Crucea pentru că primarul comunei, Gheorghe Frigioi, este membru PSD, iar şeful Serviciului de Ambulanţă Judeţean Constanţa este simpatizant al aceluiaşi partid.

De altfel, Laurenţiu Bădescu, şeful SAJ, ar fi venit din concediu pentru a interveni personal în momentul în care Viorica Dăncilă a acordat primul ajutor unui bărbat căruia i s-a făcut rău în timpul unui eveniment electoral din Constanţa.

Contactat telefonic, Laurenţiu Bădescu a negat vehement orice raţiune politică a deciziei sale şi şi-a argumentat hotărârea luată prin apropierea sezonului rece, atunci când ambulanţele şi echipajele medicale trebuie amplasate eficient în judeţ pentru ca intervenţiile să fie cât mai rapide în condiţii meteo nefavorabile:

„Noi suntem un serviciu judeţean de ambulanţă. Deci trebuie să acoperim tot judeţul Constanţa. Şi am făcut puncte de lucru prin hotărâre de consiliu director şi vara, şi acum, iarna. Pentru că vine sezonul rece şi este greu de acoperit un drum naţional Hârşova-Constanţa, care are 90 de kilometri. Şi atunci noi trebuie să distribuim aceste echipaje cât mai omogen. Conform Legii Sănătăţii, avem nişte timpi de scos în mediul urban şi în mediul rural. Echipajele din substaţia Hârşova nu sunt dedicate doar pentru oraşul Hârşova. Au o arie de acoperire destul de largă. Şi de la Hârşova până la prima substaţie Mihail Kogălniceanu nu este niciun echipaj. La jumătatea drumului dintre Hârşova şi Mihail Kogălniceanu este comuna Crucea. Am hotărât ca un echipaj să se repoziţioneze aici. Pentru perioada de iarnă, de la 15 noiembrie, până la 15 martie, vrem să deschidem cinci puncte intermediare. Deci nu are nicio legătură cu partide politice şi campanie electorală”, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, şeful SAJ Constanţa, Laurenţiu Bădescu.

Oraşul Hârşova este situat la aproximativ 90 de kilometri de municipiul Constanţa şi la recensământul din 2011 avea aproximativ 10.000 de locuitori.