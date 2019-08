Ideea ar fi apărut după ce Prinţul Charles a vizitat platourile din Pinewood, unde se filmează producţia respectivă, scrie independent.co.uk.



Dacă Charles va accepta propunerea, ar fi al doilea membru al Casei Regale care joacă într-un film din seria James Bond.



În 2012, însăşi Regina Marii Britanii a apărut alături de starul filmului, Daniel Graig, într-un clip scurt, realizat pentru inaugurarea Jocurilor Olimpice de la Londra.



„Producătorii adoră zarva creată în jurul Reginei, care a apărut cu Daniel Craig şi Charles ar putea depăşi chiar şi acest succes”, a declarat o sursă pentru The Sun.



„Este simbolul a tot ceea ce este britanic, perfect pentru un rol de tip „cameo” (o apariţie extrem de scurtă, deseori sub o mască a deghizării) şi fanii James Bond din toată lumea ar fi foarte fericiţi, dacă ar accepta”.



Aceeaşi sursă a spus că, dacă Charles va refuza oferta, producătorii vor apela la prinţii William şi Harry.



Cei doi prinţi au filmat o scenă, îmbrăcaţi în Stormtroopers, pentru „Star Wars: The Last Jedi”, dar imaginile nu au fost folosite, deoarece regizorul a considerat că sunt prea înalţi.



Recent, presa a scris că Lashana Lynch, una dintre vedetele filmului „Bond 25”, va deveni prima femeie care interpretează rolul agentului 007, într-o scenă ce se anunţă „istorică”.



O sursă de pe platorile de filmare a spus că aceasta va trebui să-l găsească pe agentul 007 - interpretat de Daniel Craig - şi să-l convingă să nu se retragă din activitate, în contextul unei noi misiuni.



După mai multe întârzieri, „Bond 25” va fi lansat în aprilie 2020.