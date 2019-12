Potrivit precizărilor făcute de domnia sa, în exclusivitate pentru Gândul.info, modulul SUMAL care generează codul unic de identificare a transportului de lemn nu ar fi încă gata, iar noile avize de însoţire a masei lemnoase nu ar fi încă emise de Imprimeria Naţională.



„HG 1004/2016 ar bloca activitatea din sectorul forestier pentru că prevede alte modele de avize cu regim special pentru transportul masei lemnoase şi utilizarea unor aplicatii software care nu există”, precizează Nostra Silva şi Fordaq - Comunitatea Forestierilor din România prin intermediul unui comunicat de presă remis la redacţie vineri, 27 decembrie 2019.



Potrivit reprezentanţilor celor două organizaţii, chiar dacă era evident că dezvoltările software nu vor fi gata, iar actul normativ adoptat la 21 decembrie 2016, în ultima şedintă a Guvernului Cioloş, nu va putea fi aplicat, HG 1004/2016 ar putea produce efecte dezastruoase pentru silvicultură şi sectorul forestier.



„Blocajul dezvoltării sistemului SUMAL a generat dificultăţi majore în buna funcţionare a administraţiilor silvice, dar concomitent şi o lipsă de eficienţă a actului de control pentru combaterea tăierilor ilegale de păduri”, spun vocile autorizate ale surselor citate. „Actul normativ în cauză va intra în vigoare peste câteva zile în condiţiile în care dezvoltarea tehnică software a sistemului SUMAL încă nu este finalizată, ceea ce impune decizii urgente. Menţionăm că HG 1004/2016 a fost adoptată cu ignorarea punctelor de vedere ale organizaţiilor din sector şi fără a exista dezvoltările software necesare implementării, înca din anul 2016”.



Potrivit precizărilor făcute pentru Gandul.info de directorul Fordaq, Cătălin Tobescu, intrarea în vigoare a HG 1004/2016 fără a fi rezolvate problemele modulului emitent al codului unic de identificare a transportului de lemn din SUMAL, precum şi cea a noilor avize ar pune în pericol zeci de mii de locuri de muncă din industria de profil şi nu numai.



„Problema că este că dezvoltările pe SUMAL nu se pot face la timp; HG-ul nu se poate implmenta. Blocajul apare din cauza unei prevederi banal de simple: - acum, avizele de însoţire a masei lemnoase sunt nişte formulare. HG-ul acela schimbă formularele de transport. Este prevăzut ca anexă la HG un model de aviz; softul nu există, avizele nu există. (...) Nu se mai poate transporta lemn că nu există modelul de avize, formulare tipărite de Imprimeria Naţională. Dezvoltările pe SUMAL (inexistente) generează codul unic de identificare a transportului care se înscrie pe acele avize. (...) În sectorul de exploatare lucrează 40.000 de oameni, în silvicultură 30.000 de oameni şi în industria de prelucrare încă 50.000 de oameni. Sunt contracte în spate care nu se mai derulează, adică inclusiv de export. Chiar şi la importuri nu se mai pot tăia avize. Se blochează tot”, a precizat Tobescu.



În acest context, echipa Gandul.info l-a contactat pe ministrul Costel Alexe, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MAP), care a replicat în exclusivitate pentru cotidianul online: „Noi am anunţat în repetate rânduri că vom face o prezentare publică a ceea ce au reuşit să dezvolte până acum cei de la STS pe SUMAL. Îi vom invita pe toţi cei implicaţi în sector, în ianuarie cel mai probabil, când se vor întoarce şi cei de la STS care au dezvoltat împreună cu colegii mei de la direcţia păduri, acest SUMAL”



În ceea ce priveşte afirmaţiile celor de la Nostra Silva şi Fordaq că se blochează transporturile de lemn din cauza lipsei dezvoltării modulelor SUMAL, respectiv a lipsei avizelor prevăzute în noul act normativ, Alexe a replicat: „Este exclus!”.



În a doua decadă a lunii noiembrie a.c., tot pe problematica dezvoltării SUMAL, şeful MAP că urmează să participe la o întâlnire cu STS unde se va discuta modul în care se poate grăbi operaţionalizarea acestui sistem.



„Am refuzat categoric termenul de iulie 2020 pentru punerea în funcţiune a SUMAL! Am dublat resursa umană, logistica şi sper ca la începutul anului viitor să-l avem operaţionalizat. Am găsit resursele financiare astfel încât hărţile satelitare să poată fi accesate la o rezoluţie foarte bună, cu trecerea de două ori peste areal, pentru ca Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, toţi factorii interesaţi, facultăţi de silvicultură şi toţi cetăţenii României să aibă acces la ele. De asemenea, consider că, în urma dezvoltării SUMAL, Inspectorul Pădurii va avea un grad de accesabilitate din partea populaţiei, atât de ridicat încât să putem stopa acest flagel”, mărturisea oficialul guvernamental la vremea respectivă.



Cele două organizaţii propun anumite alternative la situaţia generată de intrarea în vigoare a HG 1004/2016. Astfel, Nostra Silva şi Fordaq cer abrogarea actului normativ în cauză şi elaborarea unei noi reglementări, cu o nouă viziune pentru paza pădurilor, urmărirea trasabilităţii şi controlul provenienţei legale a masei lemnoase, cu accent către prima punere a masei lemnoase în piaţă şi ca sistem naţional suport pentru sisteme due-diligence proprii ale proprietarilor de păduri, administraţii silvice şi operatori economici, în sensul şi în spiritul regulamentului european 995/2010 EUTR.



De asemenea, se mai propune modificarea de fond a HG 1004/2016, „dificilă în condiţiile în care termenul de intrare în vigoare este 1 ianuarie 2020”, respectiv prorogarea intrării în vigoare a HG 1004/2016.



„Diferenţa de la 18,5 milioane de metri cubi la 38,6 milioane metri cubi reprezintă tăieri neautorizate”



Într-o declaraţie publică tot din luna noiembrie 2019, ministrul Alexe afirma că primul lucru pe care a vrut să-l vadă când am venit la minister a fost raportul Inventarului Forestier Naţional (INF). Odată consultat, Alexe ar fi descoperit „cifre şocante” ȋncât la prima citire i-a fost greu să le creadă.



„Eram familiarizat cu subiectul din discuţiile de la Comisia de Mediu din Cameră şi din articolele din presă, însă eram curios să văd varianta oficială. Am descoperit acolo nişte cifre şocante, atât de şocante ȋncât la prima citire mi-a fost greu să le cred. L-am chemat la Minister pe domnul Marin Gheorghe, responsabilul pentru realizarea IFN, să ȋmi explice exact cum s-a derulat tot procesul de documentare, care au fost tehnicile folosite, care sunt indicatorii, iar după ce am ascultat toate explicaţiile, vă spun că am acceptat ȋn integralitate acest raport. Datele de acolo sunt reale”, a spus Costel Alexe, potrivit unui comunicat de presă, citat de Mediafax. „Diferenţa de la 18,5 milioane de metri cubi la 38,6 milioane metri cubi reprezintă tăieri neautorizate. Astăzi, cele mai mari probleme de tăieri neautorizate le avem în pădurile proprietate privată, apoi în pădurile autorităţilor publice locale şi, pe locul trei, în pădurile administrate de RNP Romsilva”.



În replică, pentru afirmaţiile sale de atunci, Nostra Silva şi Fordaq îl taxează pe oficialul guvernamental prin comunicatul de presă din 27 decembrie 2019 şi precizează că ministrul Costel Alexe a fost preocupat doar să promoveze o viziune apocaliptică despre starea pădurilor, cu igonarea poziţiilor instituţionale ale INCDS - Marin Drăcea şi ale Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice (ASAS), ale mediului universitar exprimate cu ocazia Forumului Pădurilor, Industriei Lemnului şi Economiei Verzi.



„Implicaţiile imediate ale acestei poziţionări sunt: - o indexare internaţională a României între ţările cu risc foarte ridicat de provenienţă a resursei de lemn din tăieri ilegale, cu afectarea capacităţii de export a întregii industrii a lemnului, inclusiv industriei mobilei din România; - Promovarea unei imagini de stat neguvernat pentru România pe plan internaţional, din lumea a III-a, nu de ţară europeană; - riscul de declanşare a unor proceduri de infrigement pentru nerespectarea EUTR; - pe plan intern, promovarea unor politici care pot amplifica criza economică din sectorul forestier, cu potenţial de afectare a aprovizionării populaţiei cu lemn de foc şi a industriei lemnului în 2020”, se preciza în sursa citată.



De unde scandalul SUMAL?



Povestea SUMAL începe în 2008. Potrivit specialiştilor Fordaq contactaţi de Gandul.info, în pădure se inventariază masa lemnoasă, arbore cu arbore, cu ciocan de marcaj şi se emite un act de punere în valoare (APV). La rândul său, documentul generează o cifră.



„Spre exemplu, în pădure, în parcela nu ştiu care, s-au marcat 300 de metri cubi de arbori. Apare documentul mai sus citat”, explică cei de la Fordaq.



Apoi se exploatează pădurea şi, ulterior, se organizează transportul masei lemnoase.



„Când apare transportul, se taie un aviz pentru fiecare maşină. La aviz se scrie din ce APV vine, adică sursa (n.r. - pădurea). Avizele însumate nu trebuie să depăşească actul de punere în valoare, deci transport 10 maşini de câte 30 de metri cubi, am făcut 300 de metri cubi. Atât este APV-ul, nu trebuie să trec mai mult. APV-ul este o cifră, avizul este a doua cifră. Ulterior, lemnul să spunem că ajunge la un procesator. Acolo i se face recepţia, iar reprezentantul unităţii confruntă cantităţile reale din camioane cu ceea ce apare în documente. Ocolul raportează APV-ul, transportatorul raportează avizul de transport, iar cel care face recepţia, raportează recepţia. Astfel, apar trei cifre care trebuie comparate”, precizează sursa citată.



Toate acestea erau raportate în SUMAL din 2008. La acea vreme, raportarea era lunară, pentru că la acel nivel era dezvoltată tehnica. În 2014 lucrurile s-au schimbat. A fost înscăunat un alt ministru (n.r. - Doina Pană), a apărut Radarul Pădurilor şi s-a decis ca avizul să nu se mai raporteze lunar, ci online, în timp real, la terminarea încărcării, printr-un SMS (cantitatea şi specia de pe aviz).



„Se putea vedea că partida este autorizată, că APV-ul există, că avizul este al firmei şi se fac nişte corelaţii, nişte chei de control. Era o decizie bună pentru că se reduceau tăierile ilegale”, au continuat oficialii Fordaq.



În 2015, pe timpul guvernului Cioloş, a apărut însă scandalul tăierilor ilegale. S-a decis atunci să se intervină, iar aceste ilegalităţi să se stopeze. De aceea, toată lumea a fost de acord ca pe lângă ceea ce exista, pe aplicaţia care era instalată pe telefon, prin care se raportau avizele, să se ridice şi punctele GPS de pe traseu, ca să nu se mai poatră transporta de două ori lemn cu un aviz.



„Problema este că responsabilii guvernului Cioloş au decis să majoreze numărul modulelor din SUMAL. Mai exact câte unul pentru amenajamente silvice, poziţie GPS pe fiecare arbore, hărţi GIS la toată pădure, supraveghere satelitară. Au complicat foarte mult sistemul. Au vrut să-l facă, dar n-au apucat, pentru că Guvernul Cioloş a plecat. N-au apucat să facă softurile şi în ultima şedinţă de guvern din 21 decembrie 2016 au dat hotărârea fără să existe aceste module. Toate sunt integrate. Toate sunt denumite SUMAL”, au mărturisit cei de la Fordaq.



Toate guvernele care au venit după ei n-au mai avut curajul să catalogheze HG 1004/2016 neimplementabil.



„Nu au avut curajul nici să-l abroge, nici să-l implementeze, că-i prost. Toate guvernele l-au prorogat. Din 2016 a fost prorogat de trei ori. (...) Guvernul actual nu este în stare să aplice HG-ul ăla şi să-l implementeze acum”, au precizat surse din piaţă care au dorit să-şi păstreze anonimatul.



HG 1004/2016 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn intră în vigoare la data de 31 decembrie 2019.