Procurorul-şef adjunct al Secţiei de anchetare a magistraţilor din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Adina Florea, a declarat, pentru MEDIAFAX, că mai mulţi procurori din DNA Oradea au fost chemaţi la audieri, miercuri, la Secţia pentru anchetarea magistraţilor din Parchetul General, în urma înregistrării apărute în care se vorbeşte de "liniştirea" judecătorilor.

Secţia pentru investigarea infracţiunilor din justiţie din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a deschis şi un dosar penal având ca obiect conţinutul înregistrării din interiorul DNA Oradea, în urma denunţului unui ONG, procurorii dispunând începerea urmăririi penale in rem în această cauză.

Avocatul Răzvan Doseanu a publicat o înregistrare audio a unei şedinţe a DNA Oradea din ianuarie 2018, despre care spune că nu ştie dacă e autentică. În înregistrare se vorbeşte de urmărirea penală a unor judecători ca să intre "frica în ei". Avocatul susţine, pe site-ul casei de avocatură pe care o reprezintă, că a primit înregistrarea anonim şi dă numele celor care ar fi participat la şedinţa DNA Oradea, spunând că le recunoaşte vocile personal. Astfel, el îi nominalizează pe procurorii Man Ciprian, Muntean Adrian, Ardelean Ciprian, Pantea Cosmin şi Rus Lucian, de la DNA Oradea.

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat, luni, referitor la înregistrarea de la DNA Oradea, că probabil vor fi luate măsuri, precizând că partea rea a apariţiei unor astfel de înregistrări este că "actul de justiţie se abordează în acest fel, în mod absolut contrar legii".

Conducerea DNA a anunţat, sâmbătă, că se delimitează de orice act al personalului care încalcă normele legale sau codul deontologic al magistraţilor şi a precizat că a solicitat note explicative DNA Oradea în urma publicării unei înregistrări în care se vorbeşte de "liniştirea" judecătorilor.

Preotul Chris Terheş, liderul Romanian Community Coalition, a lansat o ipoteză referitor la înregistrările de la DNA Oradea.



”Multi, pe buna dreptate, se intreaba cine a facut inregistrarea de la DNA Oradea. Unii spun ca o alta persoana decat cele 5 a caror voce se aude in inregistrare, altii ca SRI-ul, altii ca vreun politist judiciar din DNA.



Inregistrarea a fost facuta de insusi procurorul DNA Ciprian Man, pe propriul telefon, care-si inregistra toate intalnirile, cu oricine, pentru eventual santaj, imi spun mai multe persoane din Bihor care-l cunosc de aproape.



Daca ascultati cu atentie inregistrarea, o sa constatati ca Man este cel mai aproape de microfonul care a facut inregistrarea.

Ca urmare a faptului ca Man isi inregistrata toate intalnirile, inclusiv cele de lucru de la DNA, imi spune aceleasi surse, acesta a ajuns sa aiba inregistrari compromitatoare cu:



- toti colegii si personalul din DNA Oradea (procurorii Chirculescu - pensionat intre timp - si Ardelean, precum si politistul Ile Marius, de exemplu, ii erau aghiotanti in abuzuri);



- colegi de la DNA Central (Ciprian Man a facut parte din colegiul de conducere al DNA si a fost dus de Kovesi la DNA Central, participand la multe sedinte de acolo);



- colegi din Parchetul General (era protejat de anumite persoane din conducerea Ministerului Public);



- personal si sefi din politie si din servicii (SRI, DGA, DIPI)”, a scris Terheş pe Facebook.





„Amintesc faptul ca, in urma inregistrarii aparute recent public cu discutia dintre 5 procurori DNA Oradea la inceputului anului 2018, pe rolul Sectiei exista un dosar penal in rem pornit ca urmare a unei plangeri facute de Romanian Community Coalition, in calitate de persoana vatamata”, a mai precizat preotul pe Facebook.

