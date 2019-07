Surse apropiate anchetei au declarat pentru MEDIAFAX că procurorii au solicitat marţi de la compania Vodafone toate convorbirile telefonice din perioada în care s-au întâmplat evenimentele de la Caracal.

Surse judiciare au declarat pentru MEDIAFAX că procurorii Secţiei de investigare a infracţiunilor din justiţie (SIIJ) au cerut, miercuri, de la DIICOT Craiova dosarele evenimentelor din Caracal în copie certificată.

Secţia de investigare a infracţiunilor din justiţie (SIIJ) anchetează modul în care procurorii de la Parchetul din Caracal şi cei de la DIICOT Craiova au intervenit şi s-au ocupat de evenimentele din Caracal, de anchetă fiind vizaţi procurorii Liviu Vasilescu de la DIICOT Craiova şi Cristian Popescu de la Parchetul din Caracal, potrivit sursei citate.

Pe 30 iulie, procurorii Secţia de investigare a infracţiunilor din justiţie (SIIJ) anunţau au început urmărirea penală in rem, faptele cercetate fiind abuz în serviciu în cazul de la Caracal, privind modul cum oamenii legii au instrumentat dosarul. Anchetatorii au efectuat audieri şi au ridicat documente de la poliţie, parchet şi instanţă. „Procurorii din cadrul Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie au dispus la data de 28 iulie 2019 începerea urmăririi penale in rem, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de abuz în serviciu, în cauza privind împrejurările în care organele de urmărire penală au acţionat/nu au acţionat în contextul cercetărilor care s-au desfăşurat în dosarul uciderii adolescentelor din Olt”, informa Ministerul Public, printr-un comunicat de presă.

Procurorul Cristian Ovidiu Popescu, care s-a ocupat de cazul dispariţiei Alexandrei, a fost audiat, luni, de către Secţia Îndrumare şi Control din cadrul Parchetului General.