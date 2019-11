18:34

În urma acestor probleme cu legea, Direcţia Naţională Anticorupţie i-a pus sechestru pe avere lui Becali.

"Mi-au pus sechestru pe avere. O să mă duc să-i dau în judecată. Mi-au pus sechestru pe conturile mele, personale, nu au treabă societăţile. Mă distrează acţiunile lor, dar în acelaşi timp mă si întristează. Într-o săptămână, două o să vedeţi că se rezolvă totul", a anunţat Gigi Becali la Digi Sport.

DNA susţine că este vorba de 50 de milioane de euro. Finanţatorul FCSB susţine că aceşti bani i-a dat cadou lui Vasi Geambazi şi a vorbit despre actele de caritate pe care le-a făcut.

"Da, tată, da.. mă acuză de spălare de bani. Zic ei că am spălat bani cu Vasi. Că el mi-a dat mie 50 de milioane de euro, de la el din cont, şi eu i-am dat înapoi, i-am dat 50 de milioane, i-am dat şi mai mult. Ce spălare de bani să fie, eu i-am dat cadou, i-am dat cadou. Eu ajut oameni. Ce afaceri are Vasi să-mi dea mie să-i spăl banii? Ce eu sunt nebun să ajut oamenii şi să fac puşcărie. Eu am ajutat oameni bolnavi de cancer.

Am salvat oameni. Eu fac donaţii, fac cadou. Sunt bani curaţi. Ce sunt nebun să spăl bani ca să ajut oameni, să fac eu puşcărie. Eu fac o grămadă de acte de caritate. Ce aflaţi voi e doar 3% din actele pe care le fac eu. DNA-ul nu mai are ce să facă, nu mai e corupţie şi trebuie să scoată oameni publici în evidenţă ca să îşi justifice existenţa", a mai declarat finanţatorul FCSB pentru sursa citată.

George Becali s-a prezentat marţi, 19 noiembrie, în faţa procurorilor DNA alături de avocatul Alice Drăghici.

Procurorii DNA anunţă, oficial, că Gigi Becali şi nepotul său sunt urmăriţi penal pentru spălare a banilor, fapte care ar fi fost săvârşite în perioada 2014-2019. Aceştia ar fi beneficiat de un teren supraevaluat, iar banii obţinuţi au fost ascunşi prin operaţiuni bancare.

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie au dispus extinderea urmăririi penale faţă de două persoane, oameni de afaceri, pentru săvârşirea infracţiunilor de spălare a banilor, fapte presupus a fi săvârşite în perioada 2014-2019.

Potrivit unor surse, este vorba despre Gigi Becali şi nepotul său, Vasile Geambazi.

În aceeaşi cauză, DNA anunţă că s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de un evaluator desemnat de Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor (A.N.R.P), pentru abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite, cu consecinţe deosebit de grave.

„Evaluatorul desemnat de A.N.R.P. ar fi întocmit un raport de evaluare cu încălcarea legii 247/2005, prin care un teren de 21,75 ha situat în apropiere de mun. Bucureşti, care făcea obiectul unui dosar de despăgubire la A.N.R.P., ar fi fost supraevaluat cu suma de 184.819.120 lei, sumă reprezentând un folos necuvenit în beneficiul celor doi oameni de afaceri”, se arată într-un comunicat al DNA.

Potrivit procurorilor, cunoscând că despăgubirea a fost stabilită în urma supraevaluării frauduloase, cei doi oameni de afaceri ar fi disimulat proprietatea şi dreptul de dispoziţie asupra despăgubirii.

„De asemenea, prin multiple transferuri succesive, intercalate şi reciproce, cei doi oameni de afaceri ar fi efectuat o serie de operaţiuni bancare, în perioada 2014-2019, în scopul separării şi ascunderii sumei de originea ilicită. Aceştia ar fi folosit cea mai mare parte a sumei provenind din supraevaluarea frauduloasă pentru capitalizarea unor societăţi comerciale şi ar fi dobândit o parte importantă a sumei prin retrageri de numerar”, mai transmite DNA.

Becali şi nepotul său s-au prezentat, marţi dimineaţă, la sediul DNA.