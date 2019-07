"În momentul acesta, nu se mai pune problema retragerii niciunui apel, iar lucrul acesta îl discutasem deja la o întâlnire precedentă ci cei din cadrul Secţiei, cu atât mai mult cu cât acum a intervenit şi decizia Curţii Constituţionale cu privire la completele de 3", a declarat Bogdan Licu.

Procurorul general a precizat că, dintre cele trei apeluri retrase, cel "cu cele mai puţine probleme" a fost cel din dosarul fostului parlamentar Sebastian Ghiţă.

"Am constatat că, la baza deciziei de a retrage acel apel, a stat ancheta care se desfăşoară la Secţia de investigare a infracţiunilor din justiţie, anchetă în care s-a dispus control judiciar de aproape un an faţă de procurorii Onea şi Negulescu, iar un lucru foarte important este că în acea cauză, înainte de trimiterea în judecată la DNA a acelui dosar, au fost cinci procurori cu funcţii de conducere care şi-au exprimat opinia, în scris, că acolo nu sunt fapte penale şi că acel dosar nu trebuie trimis în instanţă. Aceasta a fost decizia care a stat la baza retragerii acelui apel. Cu privire la celelalte două apeluri, nu am avut cu cine să discut pentru că domnul Stan Gheorghe, fostul şef al Secţiei, dânsul a hotărât retragerea, este judecător CCR. Am discutat cu absolut toţi procurorii. Absolut toţi cei cinci procurori", a completat Bogdan Licu.

Secţia pentru investigarea infracţiunilor din justiţie a cerut retragerea apelurilor din dosarele lui Viorel Hrebenciuc, Sebastian Ghiţă şi judecătorului Damian Dolache de la Curtea de Apel Bucureşti, judecat pentru conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului.