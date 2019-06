Eleva de la Liceul Tehnologic de Turism şi Alimentaţie din Arieşeni, judeţul Alba, care a rămas însărcinată la vârsta de 17 ani, în timp ce era în clasa a XI, i-a anunţat pe reprezentanţii casei de tip familial în care locuia că va avea un copil, le-a spus că vrea să păstreze sarcina, dar nu a vrut să dezvăluie identitatea tatălui, potrivit directorului Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, Valentin Ioan Frăcea.

„L.M. s-a născut la data de 08.12.2000, în localitatea Blaj, jud. Alba, iar din anul 2001 a beneficiat de măsuri de protecţie specială, atât în sistem familial (asistent maternal profesionist) cât şi în sistem rezidenţial, ultima măsura de plasament fiind la Casa de Tip Familial Târsa – jud. Alba, unitate rezidenţială din cadrul Asociaţiei Filantropia Ortodoxă Alba Iulia cu care Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba are încheiat un contract de furnizare de servicii sociale. L.M. a urmat cursurile Liceul Tehnologic de Turism şi Alimentaţie din Arieşeni clasele a IX-a şi a X-a, a absolvit clasa a XI-a, profil mecanic la Liceul Tehnologic Silvic Câmpeni. Menţionăm că, DGASPC Alba nu a fost informată cu privire la derularea unei anchete administrative de către unitatea de învăţământ privind zvonurile unei relaţii dintre minoră şi un cadru didactic. În luna noiembrie 2017, L.M. a declarat angajaţilor din casa de tip familial (preotului coordonator, managerului de caz, persoanei de referinţă) că este însărcinată şi că doreşte să păstreze sarcina, dar nu a dorit să decline identitatea tatălui în cadrul şedinţelor de consiliere şi a discuţiilor cu managerul de caz. S-a revizuit Planul de Intervenţie Personalizat, stabilindu-se obiective şi activităţi legate de sarcina în evoluţie, monitorizarea lunară a stării de sănătate a viitoarei mame prin medicul de familie şi medicul specialist, alimentaţie sănătoasă, renunţarea la adicţii în perioada sarcinii”, a precizat directorul DGASPC, într-un comunicat de presă.

Acesta mai arată că în programul de consiliere, s-a insistat pentru ca fata să continue şi să finalizeze cursurile, pentru a obţine o calificare. De asemenea, ea a fost consiliată şi transferată, în ultimul trimestru de sarcină, la Centrul Maternal „Speranţa” Alba Iulia, serviciu specializat pentru mamă şi copil, unde a născut, în luna iunie 2018.

Atât mama, cât şi copilul au rămas în centrul maternal Alba Iulia, până când fata a împlinit 18 ani, respectiv în luna decembrie 2018. Atunci, fata a solicitat să îi fie acordată o măsură de protecţie specială la Casa de Tip Familial Târsa, iar pentru bebeluş a cerut instituirea plasamentului la un asistent maternal profesionist.

Printr-o cerere adresată Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, în luna ianuarie, copila a solicitat să meargă, împreună cu fiul său şi cu asistentul maternal profesionist la Institutul de Medicină Legală Cluj Napoca pentru recoltarea de probe, astfel încât să se stabilească paternitatea fiului ei.

„Menţionăm că presupusul tată al copilului s-a deplasat la Institutul de Medicină Legală Cluj Napoca singur şi nu însoţit de persoanele mai sus menţionate. Demersul pentru recunoaşterea paternităţii, a fost iniţiat de către L.M. şi presupusul tată, neexistând o acţiune în instanţă pentru stabilirea paternităţii. Institutul de Medicină Legală Cluj Napoca nu a comunicat mamei rezultatul testului ADN, doar presupusului tată. În data de 19 iunie 2019, tânăra L.M., împreună cu domnul G.T. care se presupune că ar fi tatăl copilului, au avut programare la Starea Civilă din cadrul Primăriei Sebeş pentru recunoaşterea paternităţii copilului şi emiterea unui nou certificat de naştere pentru copil. La această oră, copilul a fost recunoscut, fără prezentarea rezultatului testului ADN de către tată, urmând ca în data de 20 iunie 2019 să fie eliberat noul certificat de naştere”, se arată în comunicatul de presă al DGASPC Alba.

Situaţia din comuna Arieşeni este cunoscută de conducerea şcolii încă de anul trecut, după cum a declarat, pentru corespondentul Mediafax, primarul comunei, Marin Jurj, dar a revenit în atenţie după ce copilul născut a fost dat în plasament şi s-a cerut oficial efectuarea testului de paternitate.

Fata, care era minoră când ar fi întreţinut relaţii sexuale cu profesorul de religie, provine dintr-o casă de tip familial, dintr-o comună învecinată, Avram Iancu.

Potrivit primarului, în momentul în care a anunţat că a rămas gravidă cu profesorul, la şcoală a fost făcută o cercetare internă, însă nu s-a comunicat niciun rezultat, iar profesorul a rămas să predea în continuare.

„E foarte urât ce s-a întâmplat. Se pare că ar fi o certitudine. Nu ştiu când s-a întâmplat exact, dar a fost ceva scandal la şcoală anul trecut, s-a făcut o comisie şi am înţeles că s-au aşteptat rezultatele de la test. La noi încă nu a ajuns nimic oficial, dar lui i-ar fi venit (rezultatul testului de paternitate – n.r.) şi se pare că a ieşit că este tatăl copilului. Fata era crescută la casa de copii din Târsa, comuna Avram Iancu, nu locuia la noi în comună. Nici acum nu locuieşte aici, nu ştiu exact unde este acum. Ea nu a făcut reclamaţie la poliţie nici anul trecut şi am înţeles că testul de paternitate a fost cerut şi făcut când a fost luat copilul în plasament. Noi nu vrem, sub nicio formă, să muşamalizăm cazul. În momentul în care vom primi, oficial, rezultatul testului de paternitate, se vor lua măsuri prin consiliul de administraţie al şcolii”, a declarat, marţi, pentru corespondentul Mediafax, primarul comunei Arieşeni, Marin Jurj.

Edilul a precizat că profesorul de religie are aproape 50 de ani, este văduv şi nu profesează ca preot.