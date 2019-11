În turul 2 al alegerilor prezidenţiale, circa 2/3 dintre votanţi luaseră decizia privind candidatul pe care pun ştampila încă dinainte de turul 1, în timp ce 10% au luat decizia chiar în ziua votului.



În cazul lui Iohannis a fost vorba de „calităţile candidatului” (62%), urmat de „partidul care îl susţine” (24%) şi de „altceva” (13%).



În cazul Vioricăi Dăncilă, a fost mai important partidul (46%) şi mai puţin calităţile personale (44%).



Klaus Iohannis a fost votat în număr egal de femei şi de bărbaţi, 50-50%, în timp ce votanţii Vioricăi Dăncilă au fost mai mult femei (54%).



Pe segmente de vârstă, alegătorii lui Iohannis au fost echilibraţi, aproape 50% având peste 45 de ani. La Dăncilă, 78% dintre votanţi au avut vârsta peste 45 de ani.



În privinţa studiilor, cel mai mare procent vine în cazul ambilor candidaţi de la alegătorii cu studii medii 55%/56%.



În schimb, 34% dintre votanţii lui Iohannis au studii superioare, faţă de doar jumătate (17%) în cazul Vioricăi Dăncilă.



În privinţa ocupaţiei, doar o treime dintre votanţii lui Iohannis s-au declarat pensionari sau casnici/şomeri, spre deosebire de alegătorii Vioricăi Dăncilă, unde au fost alte procente: pensionar (50%), angajat (32%), casnic/fara ocupatie (11%), liber profesionist (4%), altceva (2%), elev/student (1%).



Din punct de vedere al mediului de rezidenta, cei mai multi votanti ai lui Klaus Iohannis au provenit din mediul urban (62%) si doar 38% din mediul rural, in timp ce in cazul Vioricai Dancila raportul este mult mai echilibrat (52%/48%).



Pe regiuni, electoratul lui Klaus Iohannis a provenit in cea mai mare masura din Sud+Bucuresti+Dobrogea (44%), apoi din Transilvania+Banat (37%) si doar 19% din Moldova. Ordinea este aceeasi si in cazul Vioricai Dancila: 53%/25%/22%.



Sondajul IRES a fost realizat in turul doi al alegerilor prezidentiale, la iesirea de la urne, pe 24.671 de subiecti de la 352 sectii de vot, avand o eroare teoretica de esantionare de 2%.