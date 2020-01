Regimul termic va fi destul de ridicat pentru această perioadă, cu temperaturi maxime ce ar putea ajunge chiar şi la 10 grade Celsius în unele regiuni, în timp ce precipitaţiile vor fi slabe cantitativ şi vor avea o probabilitate mai mare de apariţie după data de 21 ianuarie, reiese din prognoza Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), valabilă pentru intervalul 13 - 26 ianuarie.

În zona Banatului, media regională a maximelor termice va fi în creştere de la 5 grade pe 13 ianuarie, la 10 grade pe 15 ianuarie. În intervalul 16-18 ianuarie, această medie va marca o scădere, iar ulterior, până pe 26 ianuarie, se va menţine apropiată de valorile obişnuite pentru a doua parte a lunii ianuarie (2 - 4 grade). Temperaturile minime, negative de-a lungul celor două săptămâni, se vor situa, în medie, între -4 şi -2 grade, uşor mai scăzute, spre -6 grade, în intervalul 24-26 ianuarie. Regimul pluviometric va fi deficitar mai ales în prima săptămână, apoi în unele zile vor fi posibile precipitaţii în general slabe, cu o probabilitate mai ridicată de apariţie în intervalul 21-24 ianuarie.



Pentru zona Crişanei, prognoza arată că, la începutul intervalului, media regională a maximelor termice va fi de 4 grade, iar până pe 15 ianuarie se estimează o creştere a acesteia spre nouă grade. Ulterior, media temperaturilor maxime va marca o scădere treptată astfel încât în perioada 18-26 ianuarie va deveni apropiată de valorile obişnuite (1 - 3 grade) pentru a doua parte a lunii ianuarie în această regiune. Temperaturile minime, negative de-a lungul celor două săptămâni, se vor situa, în medie, între -4 şi -2 grade, uşor mai scăzute, spre -6 grade, în intervalul 24-26 ianuarie. Precipitaţiile vor fi deficitare mai ales în prima săptămână, după care în unele zile vor putea apărea, cu o probabilitate mai ridicată după data de 21 ianuarie.



În Transilvania, media regională a maximelor termice va fi în creştere de la 3 grade pe 13 ianuarie, la 6 grade pe 16 ianuarie. În intervalul 17-19 ianuarie, această medie va marca o scădere, iar ulterior, până pe 26 ianuarie se va menţine apropiată de valorile obişnuite pentru a doua parte a lunii ianuarie (0 - 2 grade). Temperaturile minime, negative de-a lungul celor două săptămâni, se vor situa, în medie, între -7 şi -4 grade, uşor mai scăzute, spre -9 grade, în intervalul 24-26 ianuarie. Meteorologii estimează că regimul pluviometric va fi deficitar mai ales în prima săptămână, apoi în unele zile vor fi posibile precipitaţii în general slabe, cu o probabilitate mai ridicată de apariţie în intervalul 21-24 ianuarie.



În Maramureş, în intervalul 13-16 ianuarie, media temperaturilor maxime va fi în creştere de la 3 la 7 grade, fiiind mai ridicată decât în mod normal în această perioadă din an. În intervalul 17-19 ianuarie, această medie va marca o scădere, iar ulterior, până pe 26 ianuarie se va menţine apropiată de valorile obişnuite pentru a doua parte a lunii ianuarie (0 - 3 grade). Temperaturile minime, negative de-a lungul celor două săptămâni, se vor situa, în medie, între -6 şi -3 grade, uşor mai scăzute, spre -8 grade, în intervalul 24-26 ianuarie. Probabilitatea de apariţie a precipitaţiilor va fi mai ridicată îndeosebi în intervalul 21-24 ianuarie.



În Moldova, în intervalul 13-18 ianuarie, media temperaturilor maxime va scădea treptat de la 7 la 2 grade, devenind apropiată de normalul acestei perioade din an. În continuare, până la sfârşitul intervalului de prognoză, media regională a temperaturilor maxime se va menţine apropiată de valorile obişnuite pentru a doua parte a lunii ianuarie, oscilând între un grad şi patru grade. Media temperaturilor minime se va situa între -4 şi -2 grade, mai scăzută, spre -6 grade în intervalul 24-26 ianuarie. Probabilitatea de apariţie a precipitaţiilor va fi redusă în prima săptămână, iar apoi, în unele zile, vor fi posibile precipitaţii în general slabe.



În privinţa vremii prognozate pentru regiunea Dobrogei, estimările arată că, în perioada 13-15 ianuarie, media temperaturilor maxime va scădea de la 7 la 4 grade, fiind uşor mai ridicată decât în mod normal în această perioadă din an. În continuare, până la sfârşitul intervalului de prognoză, media regională a temperaturilor maxime se va menţine apropiată de valorile obişnuite pentru a doua parte a lunii ianuarie, oscilând între 2 şi 5 grade. Media temperaturilor minime se va situa între -4 şi -2 grade, posibil mai scăzută, spre -6 grade în intervalul 24-26 ianuarie. Trecător, vor fi condiţii pentru precipitaţii slabe mai ales în cea de-a doua săptămână.



În Muntenia, media temperaturilor maxime va scădea treptat de la 8 la 3 grade, în intervalul 13-17 ianuarie, valori mai ridicate decât în mod normal îndeosebi în primele zile. În continuare, până la sfârşitul intervalului de prognoză, media regională a temperaturilor maxime va fi apropiată de valorile obişnuite pentru a doua parte a lunii ianuarie, oscilând între un grad şi cinci grade. Media temperaturilor minime se va situa între -4 şi -2 grade, mai scăzută, spre -6 grade, în intervalul 24-26 ianuarie. Probabilitatea de apariţie a precipitaţiilor va fi redusă în prima săptămână, iar ulterior, în unele zile, vor fi posibile precipitaţii în general slabe.



În regiunea Oltenia, în primele cinci zile ale intervalului, media temperaturilor maxime va scădea treptat de la 7 la 2 grade, dar rămânând mai ridicată decât în mod normal îndeosebi în primele zile. Până la sfârşitul intervalului de prognoză, media regională a temperaturilor maxime va fi apropiată de valorile obişnuite pentru a doua parte a lunii ianuarie, oscilând între 2 şi 5 grade. Media temperaturilor minime se va situa între -4 şi -2 grade, mai scăzută, spre -6 grade, în intervalul 24-26 ianuarie. Precipitaţiile vor fi puţine în prima săptămână, iar apoi în unele zile acestea vor apărea, dar slabe cantitativ.



La munte, în intervalul 13-16 ianuarie, media temperaturilor maxime va fi în creştere de la un grad la patru grade, fiind mai ridicată decât în mod normal în această perioadă din an. În intervalul 17-20 ianuarie, această medie va marca o scădere, spre -2 grade, iar ulterior, până pe 26 ianuarie se va menţine apropiată de valorile obişnuite pentru a doua parte a lunii ianuarie (între -4 şi -2 grade). Temperaturile minime se vor situa, în medie, între -6 şi -2 grade, în prima săptămână, respectiv între -12 şi -8 grade, în cea de-a doua săptămână. Probabilitatea de apariţie a precipitaţiilor va fi redusă până pe 18 ianuarie, dar începând cu data de 19 ianuarie, temporar vor fi precipitaţii în general slabe.