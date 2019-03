În prezent s-au deschis ofertele pentru achiziţia consultanţei şi supervizării, au precizat oficialii CFR, prezenţi la şedinţa de dezbatere publică organzată luni la Ministerul Transporturilor.

Pentru ca proiectul să poată fi încadrat în termenii asumaţi, a fost necesară obţinerea de avize de la diverse entităţi, fapt care, conform CFR, a întârziat considerabil data demarării acţiunilor necesare, conform celor declarate de reprezentantul CFR, în cadrul unei dezbateri publice organizată de Ministerul Transporturilor.

„Avem aviz de la toate entităţile pe care Primăria Otopeni le-a identificat în legătură cu proiectul nostru. Avizul de mediu este luat, din fericire proiectul nu are un impact considerabil asupra mediului. Avem aviz inclusiv de la Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi de la Metrorex”, a declarat Mariana Badea, şef al serviciului de investiţii la CFR.

Reprezentanta CFR a afirmat că valoarea proiectului „poate părea mare, dar, pentru a forma o imagine comparativă, în 2008 a fost realizat un studiu de fezabilitate pentru o linie subterană care are un traseu similar cu cel identificat de noi, care a fost considerată mult prea costisitoare pentru a putea fi pusă în practică. Specialiştii noştri au considerat că această variantă este cea optimă.”

Comisia de licitaţie urmează să evalueze ofertele şi, în funcţie de calităţile declarate de către ofertanţi în formularul DUAE (Document Unic de Achiziţie European), se va alege un ofertant câştigător, căruia i se vor solicita documentele.

„Ulterior, depinde foarte mult de conţinutul acestor documente, în cazul în care anumite elemente ale acestora necesită clarificări. Este foarte greu de estimat cât durează evaluarea ofertelor. Colegii mei vor fi degrevaţi de alte sarcini, astfel încât să fie dedicaţi 8 ore pe zi acestei activităţi şi să finalizeze într-un timp cât mai scurt. În perioada evaluării, comisia este suverană, nimeni nu îi poate adresa întrebări sau oferi sugestii”, a declarat reprezentantul CFR.

„Neştiind ce tehnologie vor prezenta constructorii care vor câştiga licitaţia, nu putem spune cu exactitate cât de repede va fi finalizat proiectul. Putem fi surprinşi plăcut, prin finalizarea înainte de termenul maxim, de 12 luni, pe care l-am impus”, a mai spus Mariana Badea.

Potrivit reprezentanţilor CFR SA, la finalizarea lucrărilor, în condiţiile în care nu se va face nicio oprire, cei circa 20 de kilometri dintre Gara de Nord şi Aeroportul Otopeni vor putea fi parcurşi în 22 de minute.

„Legat de actul normativ privind indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii, trebuie să subliniez că este foarte important pentru noi pentru că, nefiind aprobată această Hotărâre de Guvern, nu putem demara lucrările, noi am încercat să înlăturăm oarecum neplăcerile cauzate de întârzierea aprobării acestei hotărâri şi am demarat achiziţia de proiectare şi execuţie cu clauza subvensivă. Aşadar, sunt foarte importante termenele pe care ni le-am asumat, astfel încât să putem demara cât mai repede lucrările”, a adăugat Mariana Badea.

„Hotărârea de Guvern privind exproprierile este în lucru. Noi am făcut estimările, am identificat proprietarii, astfel încât, imediat ce vom avea aprobaţi indicatorii economici, vom depune, la Ministerul Transporturilor, propunerea noastră privitoare la exproprieri. În acest moment, nu putem divulga proprietarii sau traseul exact al acestei linii de cale ferată. Dincolo de aceste informaţii, ceea ce pot spune este că, împreună cu proiectantul nostru, am încercat să identificăm traseul cu cel mai mic impact asupra proprietarilor din zonă. Nu se pune problema demolării locuinţelor”, a completat aceasta.

