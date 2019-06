„Am semnat alături de colegii mei Emanuel şi Adrian o iniţiativă prin care mutăm practic tutunul şi produsele asociate din supermarketuri în tutungerii, aşa cum se practică de mult în ţări civilizate, ţări spre care uneori ne uităm cu admiraţie. O iniţiativă prin care asociem dispozitivele cu vaporizator cu produsele din tutun, după cum e şi normal, o iniţiativă prin care interzicem fumatul în parcuri şi în maşinile în care se află minori şi femei însărcinate. Prin care împiedicăm expunerea copiilor la orice mesaj publicitar legat de tutun si permitem asta doar acolo unde ştim sigur ca intra doar consumatorii adulţi ai acestor produse”, a scris pe Facebook Tudor Pop, susţinând că o astfel de modificare legislativă este susţinută de 82% dintre alegătorii partidului său.

El a catalogat iniţiativa ca fiind „de mega bun simţ”.

„Tutunul nu e hrană, e moarte. Oricum ai da-o. Una lentă şi cam urât mirositoare. Şi da, mai fumez ocazional, deşi aş fi preferat să nu. Pentru că deşi nu e o dependenţă la fel de urâtă ca cea de alcool, vine la pachet cu la fel de multe distrugeri pentru sănătate. Practic, nu recomand, şi o fac cât mai rar posibil. Şi deşi cred că fiecare are dreptul la alegerile lui, la fel nu cred că trebuie sa băgăm pe gâtul nimănui acest obicei în numele libertăţilor individuale. Cu alte cuvinte, nu mi se pare ok să fumez lângă tine la restaurant, în timp ce tu mănânci sau îţi faci siesta şi nici invers.Asa că oameni buni, nu am interzis nimic, doar am făcut o serie de gesturi normale pentru o ţară care se doreşte altfel civilizată, care practic, ne dă şi noua dar mai ales copiiilor şi adolescenţilor o şansă la o sănătate mai bună şi la o alegere mai în cunoştiinţă de cauză, nu la una viciată de tot felul de minciuni frumos, ba chiar artistic împachetate.”, a mai arătat Pop.

Proiectul îşi propune modificarea mai multor prevederi ale legii tutunului şi înăsprirea amenzilor, respectiv actualizarea definiţia fumatului, incluzând şi sistemele asemănătoare care nu conţin tutun şi interzicerea fumatului în autovehiculele în care se află minori sau femei însărcinate.

„Fumatul va fi permis în spaţii special amenajate în exteriorul clădirilor pacienţilor cu afecţiuni psihice internaţi în unităţi sanitare, în baza unei hotărâri a instanţei de judecată. Publicitatea produselor din tutun va fi permisă exclusiv în revistele cu produse din tutun, în publicaţiile care nu au fost editate ori tipărite în România sau într-un alt stat membru al UE, în magazinele unde se comercializează exclusiv produse din tutun, fără ca produsele să fie amplasate încât să se poată fi observate din exteriorul unităţii. Încălcarea legii va atrage după sine o amendă contravenţională de la 5.000 lei la 30.000 lei. Va fi interzisă distribuirea gratuită şi acţiunile de promovare a produselor din tutun, acţiunile de lansare pe piaţă de produse din tutun noi ori de servicii care au legătură cu comerţul cu produse din tutun, dar şi vânzările promoţionale. Persoanele fizice sau juridice care au prestat serviciile menţionate, cu amendă de la 1000 lei la 5.000 lei. Va fi interzisă expunerea produselor de tutun în magazine, în afara locului de vânzare”, se mai arată în proiectul USR.

Dispoziţiile prevăzute în lege vor intra în vigoare în termen de şase luni de la publicarea legii în Monitorul Oficial al României, partea I.