Deputaţii au adoptat proiectul de lege cu 280 de voturi „pentru”, un vot „împotrivă” şi două abţineri.

„PNL şi-a respectat promisiunea iar astăzi românii au câştigat. Le mulţumesc celor peste 20.000 de iniţiatori ai acestui proiect, pentru că am adunat peste 20.000 de semnături pentru susţinerea proiectului. Din ianuarie românii vor avea benzină şi motorină mai ieftină la pompă”, a declarat deputatul PNL Robert Sighiartău, după vot.

Comisia pentru buget a Camerei Deputaţilor a adoptat, marţi, un raport favorabil de adoptare a proiectului de lege care elimină supraaciza pe carburanţi, actul normativ urmând să meargă la vot în plenul de miercuri al forului legislativ.

Propunerea legislativă vizează modificarea Codului Fiscal prin eliminarea, de la 1 ianuarie 2020, a supraaccizei la carburanţi şi a supraimpozitării contractelor part-time. Camera Deputaţilor este for decizional pentru iniţiativa legislativă.

"Având în vedere toate efectele negative generate de acciza majorată pentru carburanţi şi de supra-impozitarea contractelor de muncă cu timp parţial (prin modalitatea de determinare a bazei de calcul pentru contribuţiile sociale şi a contribuţiilor de asigurări de sănătate), propunem următoarele măsuri:

- Diminuarea accizei la carburanţi, la nivelul anterior majorării operate în a doua parte a anului 2017;

- Eliminarea supra-impozitării contractelor de muncă cu timp parţial şi aplicarea unei baze de calcul pentru contribuţiile sociale şi a contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate în funcţie de salariul realizat şi nu în funcţie de salariul de bază minim brut pe ţară, care ţine de o decizie discreţionară a Guvernului", arată expunerea de motive a actului normativ.

Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal a fost adoptat de Camera Deputaţilor în calitate de for decizional, astfel că iniţiativa va ajunge la preşedinte pentru promulgare.

Robert Sigartău: Preţul carburanţilor se va ieftini la începutul lui 2020

Deputatul PNL Robert Sighiartău a afirmat, miercuri, că, începând cu 1 ianuarie 2020, odată cu eliminarea supraaccizei la carburanţi, românii vor plăti, în medie, cu 20 de lei mai puţin la un plin de combustibil de 60 de litri.

„Dacă faceţi un calcul supraacciza însemna 0,32 cenţi. Cu TV-ul aferent pe această valoare înseamnă undeva la 0,38 cenţi pe litru. Dacă se face un calcul la un plin de 60 de litri înseamnă peste 20 şi ceva de lei la un plin de combustibil”, a spus Robert Sighiartău, în Parlament, întrebat cu cât o să scadă preţul la carburanţi de la 1 ianuarie.

Liberalul a subliniat că din 2020 contractele part-time nu vor mai fi supraimpozitate.

„Victorie la votul final din Camera Deputaţilor! Preţul carburanţilor se va ieftini la începutul lui 2020 pentru că supraacciza a fost eliminată!

Am reuşit să eliminăm o măsură care a făcut viaţa amară multora dintre dumneavoastră. Astăzi a fost votul decisiv în plenul Camerei Deputaţilor. Cu majoritate de voturi, Camera a adoptat propunerea noastră legislativă de eliminare a supraaccizei la carburanţi.

Consecinţa va fi că, de la începutul anului viitor, benzina şi motorina se vor ieftini. Aşa cum s-au ieftinit şi după prima eliminare a supraaccizei, în perioada ianuarie-august 2017. Amintiţi-vă că în iulie 2017, fără supraacciză, preţurile la benzină şi motorină erau printre cele mai ieftine din Uniunea Europeană. Prin urmare, nu sunt niciun fel de motive să fie altfel după o nouă eliminare a supraaccizei.

Este o măsură reparatorie, în respectul românilor. Măsură pentru creşterea încrederii cetătenilor în stat, pentru creşterea nivelului de trai şi al economiei.

Mulţumesc domnului Ludovic Orban, preşedintele PNL şi premierul României, colegilor din PNL care au susţinut această iniţiativă care este şi parte din programul nostru de guvernare.

Mulţumesc colegilor din Camera Deputaţilor pentru votul favorabil de astăzi.

Vă mulţumesc vouă, tuturor, dragile şi dragii mei, pentru miile de mesaje de susţinere pe care le-am primit. Au contat enorm!

Astăzi am făcut un pas spre România normală! Rămânem împreună şi vom reuşi!”, a declarat Robert Sigartău.

Olguţa Vasilescu a anunţat că PSD a votat proiectul pentru eliminarea supraccizei la carburanţi

Deputatul Olguţa Vasilescu a anunţat, miercuri, că PSD a votat proiectul pentru eliminarea supraccizei la carburanţi. Fostul ministru al Muncii avertizează însă că, odată cu intrarea în vigoare a acestei legi, preţul la pompă nu o să scadă, iar statul o să piardă bani.

„O să vă ajutăm şi o să vă votăm acest proiect de lege ca să înţelegeţi şi dumneavoastră ce am înţeles noi, care apropo, am eliminat 102 taxe, inclusiv această supraacciză. După care am văzut ce o să vedeţi şi dumneavoastră de săptămâna viitoare încolo, când o să producă efecte această lege, că degeaba am eliminat supracciza, că preţul la pompă nu a scăzut şi nu am făcut altceva decât să băgăm în buzunarul marilor companii nişte bani pe care ar fi trebuit să îi ia statul. Dar dacă nu îi vreţi nu e niciun fel de problemă”, a spus Olguţa Vasilescu, în timpul dezbaterii asupra proiectului din Plenul Camerei Deputaţilor.

Roxana Mînzatu, singurul deputat care a votat împotriva eliminării supraaccizei la carburanţi

Roxana Mînzatu (PSD), fost ministru al Fondurilor Europene, a fost singurul deputat care a votat, miercuri, împotriva adoptării proiectului de lege privind eliminarea supraaccizei la carburanţi şi a supraimpozitării contractelor part-time. Deputaţii Remus Borza şi Nicolae Andrei s-au abţinut.

Potrivit site-ul Camerei Deputaţilor, au fost înregistrate 280 de voturi pentru adoptarea proiectului de lege care vizează modificarea Codului Fiscal prin eliminarea supraaccizei la carburanţi şi a supraimpozitării contractelor part-time.

Singurul deputat care a votat împotriva adoptării iniţiativei legislative este social-democratul Roxana Mînzatu, fost ministru al Fondurilor Europene în guvernarea PSD.

De asemenea, cele două abţineri înregistrate aparţin deputatului Remus Borza şi deputatului PSD Nicolae Andrei.