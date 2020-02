„Există o lege - 226/2016 - care prevedea posibilitatea ca tinerii fermieri să concesioneze sau să arendeze terenuri cu destinaţie agricolă, libere de contract, în suprafaţă maximă de 50 ha care aparţin domeniului public şi privat al statului, aflate în administraţia ADS”, a precizat Oros. „Avem un proiect de HG care va ieşi în această săptămână prin care să alocăm câte 50 ha celor care vor intra în programul tinerilor fermieri şi va fi o suprafaţă considerabilă. Venim şi cu această nouă modalitate de încurajare a tinerilor fermieri”.

Oficialul guvernamental a mai vorbit şi de viitorul Plan Naţional Strategic (PNS) care vizează majorarea susţinerii financiare acordate tinerilor pentru instalarea în mediul rural, până la un plafon de 100.000 euro.

„În privinţa schimbului de generaţii, este un fenomen comun în toată Europa, şi anume îmbătrânirea forţei de muncă şi a antreprenorilor din agricultură. Schimbul generaţional trebuie făcut prin atragerea sau menţinerea tinerilor fermieri în agricultură şi este una dintre preocupările Politicii Agricole Comune şi este una dintre preocupările principale ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Credem că este fundamentală consolidarea structurii socio-economice a zonelor rurale, pentru a deveni atractive noilor generaţii. Ştim că noua PAC post-2020 menţine sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri şi pentru dezvoltarea întreprinderilor rurale”, a continuat Oros. „În acest sens, propunerea de regulament aferentă viitorului Plan Naţional Strategic vizează un sprijin în creştere pentru instalarea tinerilor fermieri, în cuantum maxim de 100.000 euro şi introduce posibilitatea de combinare a acestui sprijin cu alte instrumente. (...) Încurajarea schimbului de generaţii în agricultura românească şi, în special, a tinerilor fermieri prin oportunităţile de finanţare oferite de PAC post 2020 în domeniul inovării va facilita procesele transformaţionale în sectorul agroalimentar, aceştia fiind mai deschişi să aplice tehnologii şi procese noi”.

În ceea ce priveşte pachetul de măsuri propus de Comisia Europeană (CE) în decembrie 2019 denumit Pactul Ecologic European (PEE), Oros recunoaşte susţinerea pe care statele membre o manifestă faţă de acesta, dar consideră că PAC, aflată în interacţiune directă cu PEE, ar trebui să fie mai prietenoasă cu fermierii şi să permită alocarea unor fonduri mult mai substanţiale acestora.

„Proiectul de regulament cu privire la Planul Strategic 2021-2027, dar şi Planul Naţional Strategic pentru viitoarea Politică Agricolă Comună (PAC) trebuie să cuprindă standarde şi cerinţe sporite, în privinţa obiectivelor legate de mediu şi climă, denumită generic Noua Arhitectură Verde. Ni se cere ca minimum 40 la sută din totalul veniturilor PAC să fie adresate acestor intervenţii care vizează schimbările climatice”, a mai adăugat oficialul guvernamental. „Această nouă provocare – Pactul Ecologic European – este asumată de majoritatea ţărilor şi de către Comisia Europeană. Noi suntem de acord că noua PAC trebuie să fie prietenoasă cu mediul, dar suntem preocupaţi, şi nu este numai cazul ţării noastre, mulţi dintre miniştri sunt preocupaţi ca această nouă Politică Agricolă Comună să fie prietenoasă şi cu fermierii. Pentru acest lucru aşteptăm încă multe clarificări şi, în primul rând, aşteptăm bani în plus.

Legat de elaborarea Planului Naţional Strategic, Oros a afirmat că principalul său partener, atâta timp cât va fi la conducerea MADR, vor fi asociaţiile.„Acolo găsim foarte multă expertiză, acolo găsim oameni care de 30 de ani trudesc într-un anumit domeniu din agricultură şi industrie alimentară şi suntem convinşi că prin consultările pe care le vom avea cu mediul asociativ, vom putea scrie un PNS cât mai bun, în aşa fel încât să nu repetăm greşelile care au fost făcute în anii care au trecut”, a mărturisit ministrul de resort.

El a punctat totodată că în contextul nevoii de a produce mai mult cu mai puţin, tehnologia digitală poate deveni un instrument esenţial pentru sustenabilitatea sectorului agricol şi pentru creşterea competitivităţii.

„Utilizarea tehnologiilor inovatoare este reflectată în efecte benefice socio-economice şi de mediu, cum ar fi creşterea producţiei, reducerea consumului de combustibil, îmbunătăţirea condiţiilor de lucru ale fermierilor, menţinerea structurii solului, conservarea şi îmbunătăţirea caracteristicilor solului, scăderea semnificativă a riscului de eroziune şi creşterea rezervei de apă din sol. Toace acestea vor fi o prioritate a mandatului nostru”, a conchis Oros pe acest subiect.

Potrivit propriilor declaraţii, Oros are ca obiective ale mandatului său la şefia MADR sprijinirea asocierii „pentru că încă în România avem probleme cu această asociere”. De asemenea, Oros îşi propune să susţină sectoarele procesării, depozitării şi lanţurile pentru vânzare. În plus, el îşi va orienta atenţia spre zootehnie, „pentru că vrem să avem animale cu valoare genetică ridicată”. Totodată, MADR, sub mandatul Oros, va sprijini învăţământul agricol dual, „tocmai pentru a avea forţă de muncă responsabilă şi calificată, care astăzi este o problemă foarte mare şi pe care dumneavoastră, fermierii, o simţiţi”. În fine, Oros are în vedere transformarea rapidă a zecilor de mii de ferme de subzistenţă în ferme de familie, comerciale, „care să reziste pe piaţă”.

Joi, 6 ianuarie 2020, la Palatul Parlamentului, se desfăşoară conferinţa anuală „Clubul Fermierilor Români”.

Sursă foto: Romulus Boancă/MADR