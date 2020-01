" O modificare pe care am propus-o astăzi a fost la Codul de Procedură Fiscală în vedera simplificării procedurilor de administrare a creanţelor fiscale, s-a făcut reglementarea instituirii şi ridicării popririi în mod electronic, astfel încît poprirea să fie ridicată la îndestularea sumei poprite iar debitorului să-i fie eliberate conturile cât mai repede", a declarat ministrul Finanţelor Florin Cîţu, luni, la finaluil şedinţei de Guvern.

Ministrul Finanţelor Florin Cîţu a mai precizat că scopul acestui sistem este de a efectua ridicarea propririlor, electronic, în maxim o oră, după plata datoriilor.

De asemenea, ministrul Finanţelor a precizat că termenul până la care persoanele fizice pot depune declaraţii unice la ANAF, este 25 mai 2020 în loc de 15 martie 2020.

"Prorogăm termenul până la care contribuabilii persoane fizice trebuie să-şi îndeplinească obligaţiile declarative şi de plată a impozitului pe venit şi ale contribuţiilor sociale, a formularului declaraţie unică, privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoane fizice, formularul 230. Este vorba de prorogarea termenului de la 15 martie 2020, până la 25 mai 2020. Acesta a fost o cerinţă pe care am avut-o de la mai multe ONG-uri, pentru a ne asigura că toată lumea va depune formularele la timp", a mai spus Cîţu.

De asemenea Florin Cîţu a anunţat că noul termen pentrud depunerea intenţiei de restructurare este în perioada 1 februarie-31 martie 2020.

"O altă modifcare a fost la Ordonanţa Guvernului 6/2019 şi aici am stabilit un nou termen pentru depunerea intenţiei de restructurare, respectiv în perioada 1 februarie-31 martie 2020. Am avut o prorogare a termenului de depunere a cererii de restrucutrare respectiv de la 8 februarie, la 31 iulie 2020 şi am eliminat plafonul de un milion de lei, astfel încât această măsură de restructurare să poată beneficia toată lumea, toţi cei care aveau restanţe la 31 decembrie 2018, mai mici de un milion de lei şi care n-au fost stinse până la această dată", a mai adăugat ministrul Finanţelor.