Alexandru Dumbravă, şeful Inspectoratului Şcolar Judeţean (IŞJ) Sibiu a declarat, miercuri, în şedinţa Colegiului Prefectural, că a depus o propunere la Ministerul Educaţiei, prin parlamentarii de Sibiu, ca atunci când un cadru medical se află în concediu medical, să se permită plata unui alt angajat încă din prima zi a perioadei libere. De asemenea, Dumbravă a mai spus că intenţionează să formeze un grup de profesori pensionari, la care să se poată apela atunci când un cadru didactic este în concediu.

„În mod normal, atunci când un dascăl intră în concediu medical, în primele cinci zile este înlocuit, colegial, de alţi profesori. Dacă ar fi un profesor de istorie, matematică sau altceva, lucrurile ar fi mai ok, pentru că acel cadru didactic are o oră la o clasă, o oră la alta. Se găseşte mai uşor o persoană înlocuitoare. Atunci când se întâmplă la un învăţător, lucrurile sunt mai grave, pentru că acel învăţător are ore toată ziua cu copiii şi nu se găseşte un învăţător care să stea toată ziua să îl înlocuiască. Cazul doamnei este un caz mai special, care a început acum vreo şase ani. Anul acesta, lucrurile au cam degenerat (...) În situaţii de acest gen, lucrurile trebuie să se schimbe de la nivel legislativ pentru că nu poţi să suplineşti la nesfârşit. Hai să zicem că dacă omul are o singură boală, din a şasea zi intră în continuitatea concediului şi putem angaja pe cineva să vină să ţină ora. Dar aici sunt diagnostice diferite", a spus Dumbravă.

Şeful IŞJ Sibiu a adăugat că a vorbit cu parlamentarii sibieni şi a depus o propunere de schimbare a legislaţiei.

„Să nu fie acest interval de cinci zile în care să nu putem să angajăm pe cineva când e în concediu medical! E o propunere care, deja, este cunoscută la nivel central, a fost agreată şi se caută soluţii financiare. De asemenea, e important ca legislaţia să permită ca atunci când un dascăl este în concediu, încă din prima zi de concediu, plata altui om. Completarea acestei situaţii ar fi constituirea unui grup de rezervişti, recrutaţi eventual dintre pensionari, cadre didactice recent pensionate", a mai spus Dumbravă.

Verificări în cazul învăţătoarei care nu a mai venit la clasă din toamna anului trecut se fac şi de către poliţişti.

„Au fost câţiva părinţi la sediul nostru şi ne-au povestit această situaţie. Am demarat verificări pentru a stabili veridicitatea adeverinţelor medicale. Dacă vor fi indicii în acest sens, vom deschide un dosar penal", a declarat, la Prefectură, Tiberiu Ivancea, şeful Poliţiei Sibiu.

Gheorghe Bîrză, inspector şcolar general adjunct al Inspectoratului Şcolar Judeţean (IŞJ) Sibiu a declarat, marţi, pentru Mediafax, că părinţii elevilor din clasa întâi al Şcolii „Radu Selejan” au mers şi au depus reclamaţii pentru că învăţătoarea nu vine la cursuri. Aceasta a acumulat peste 70 de zile de concediu medical, pentru diagnostice diferite, astfel că în locul ei, legal, nu poate fi nimeni angajat. Pentru a nu lăsa copiii singuri, s-a apelat la elevi practicanţi de la Liceul Pedagogic din oraş, la cadre didactice pensionare, dar şi la femeia de serviciu. Părinţii spun că învăţătoarea a venit la şcoală în luna septembrie câteva zile, apoi a mai venit o dată, în prima săptămână din semestrul al doilea, iar de atunci este în concediu medicale, anunţat prin e-mail, în fiecare zi de luni.