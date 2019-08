„În istoria unei naţiuni există date care îşi pierd rapid rezonanţa de cifră de calendar şi devin simboluri care poartă în ele emoţia unei societăţi sau generaţii. 1 decembrie, 9 mai, 24 ianuarie sau 22 decembrie sunt astfel de date. Oamenii reţin impresia şi emoţia unui eveniment major şi după o vreme, nişte ani, data lui devine referinţa afectivă a acelei ţări", a scris, sâmbătă, pe Facebook, liderul USR Dan Barna.

El susţine că data de 10 august a devenit deja un simbol.

„Nu cred că există convertire mai rapidă a datei în simbol precum în cazul lui 10 august. Se întâmplă asta pentru că 10 august are în el atât de multă speranţă şi emoţie şi atât de multă durere şi frustrare cum puţine evenimente au împletit în istoria noastră. 10 august are în el toată speranţa României alungate de 30 de ani care înfloreşte pe celelalte meridiane pentru ca aici nu ne-am priceput sau nu am vrut să-i dăm vreo şansă. 10 august are în el toată emoţia României risipite care nu a mai vrut să stea deoparte, care s-a asumat anul trecut ca nu mai poate sta deoparte când o guvernare iresponsabilă se luptă să le demoleze «acasă» - le. 10 august are în el toată durerea României batjocorite ai cărei cetăţeni veniţi de departe la un protest paşnic au fost fugăriţi, bătuţi şi gazaţi de un stat care şi-a folosit jandarmii nu pentru a proteja, ci pentru a împărţi teroare şi groază. 10 august are în el toată frustrarea României dispreţuite că la un an de la acea atrocitate civică revoltătoare şi după un vot care a arătat că aşa nu se mai poate, povestea este împachetată în muşama, iar cei responsabili au fost „sancţionaţi” prin promovarea pe alte funcţii", arată mesajul lui Barna.

Acesta a transmis că a fost anul trecut la protest şi a primit raţia de gaz şi bastoane distribuită de Guvern, iar sâmbătă membri USR vor fi din nou în Piaţa Victoriei.

„Am fost acolo anul trecut, ne-am luat raţia de gaz şi bastoane distribuită de Guvern. Membrii noştri vor fi şi astăzi în Piaţa Victoriei, printre cetăţeni, alături de ei, aşa cum suntem de trei ani. Nu vom strânge semnături în piaţă şi nu vom face acolo campanie. 10 august este de-acum despre respectul României de pretutindeni. Respect diaspora, respect România", conchide mesajul său Dan Barna.