Protestatarii din Piaţa Victoriei spun că au ales să manifesteze ca să comemoreze violenţele de anul trecut, dar şi motivaţi de tragedia recentă de la Caracal. „Vreau ca oamenii tineri şi copiii să crească într-o ţară normală în care ştii când ai sunat la 112, chiar vine cineva”, a spus o femeie.

„Simt revoltă pentru cazul de Caracal, dar nu numai. Este vorba de 10 august de anul trecut, de Colectiv, de căderea aceea din Apuseni. Sunt atâţia oameni pierduţi datorită incompetenţei şi corupţiei, pentru că în loc să se investească unde trebuie şi în loc să promoveze oameni de valoare, promovează oameni care nu sunt pricepuţi şi în condiţiile astea nu se poate trăi. Vrem o ţară normală, atunci oamenii trebuie să fie fiecare la locul potrivit să-ţi facă datoria de la cap la coadă şi să se comporte aşa cum trebuie. Dacă ei fac legi ca să scape de infractori, n-avem cum să trăim liniştiţi în ţara asta. Nu ne rămâne decât să plecăm, ori eu nu vreau aşa ceva. Este păcat ca tineretul...Eu nu mai am mare lucru de aşteptat, dar vreau ca oamenii tineri şi copiii să crească în nişte condiţii normale, într-o ţară normală în care ştii când ai sunat la 112, chiar vine cineva”, a declarat, pentru Mediafax, o protestatară.

„Pentru că e comemorarea de un an. Am fost şi anul trecut aici şi mi-am amintit, ca să spun aşa, şi am vrut să văd ce se va întâmpla de data asta, dacă vom avea un nou 10 august la fel ca cel de anul trecut, dacă se va schimba ceva măcar în atmosferă, dacă oamenii vor ieşi în continuare, dacă încă mai există energia şi determinarea şi speranţa oamenilor de a ieşi în continuare, de a protesta în continuare li de a-şi apăra drepturile. Eram curios dacă societatea va răspunde la fel ca anul trecut, dacă va ieşi din nou în număr mare. După cum se vede, nu e numărul de anul trecut, dar în continuare mai vin oameni ceea ce e un motiv de speranţă şi pentru mine. Am venit pentru că am fost şi anul trecut şi nu voiam nici în ruptul capului să lipsesc azi de aici”, a spus un alt manifestant.

„Se va schimba ceva. Suntem pe drumul cel bun. Încă de anul trecut mi-am dat seama de chestia asta, că trebuie să luptăm, că nu este ireversibil procesul, dar suntem pe drumul cel bun. Toată Europa s-a convins că noi nu vrem să fim o ţară de hoţi şi asta ne va ajuta. Asta era cel mai important lucru de urmărit, să lămurim Europa şi lumea civilizată că noi nu mai vrem un sistem sovietic, un sistem bazat pe principii mai puţin sănătoase. Asta trebuia să facem noi şi asta s-a întâmplat. Dar suntem pe drumul cel bun. Nu se va întâmpla într-o zi schimbarea şi mai este mult de lucru, din păcate. Oamenii să nu se culce pe o urecehe că nu e atât de ireversibil procesul”, este de părere un alt protestatar.