ORA 19:20 Protestatarii din Piaţa Universităţii au plecat în marş spre Ministerul Apelor şi Pădurilor

Peste 600 de persoane protestează, la ora transmiterii ştirii, în Piaţa Universităţii din Capitală faţă de tăierile ilegale de păduri, urmând să plece în marş către Piaţa Kogălniceanu şi apoi la Ministerul Apelor şi Pădurilor, pentru a cere demisia ministrului Ioan Deneş.

Protestatarii au adus pancarde cu mesaje precum „Codrule, codruţule, unde dispari, tu, drăguţule?”, „Vrem SUMAL, nu lemn ilegal!”, „Toţi în stradă pentru păduri”, „Stop mafiei lemnului!”.

„Suntem aici pentru că, de 30 de ani, ne batem joc de păduri şi când spun ne batem joc mă refer în primul şi primul rând la statul român. Pădurile sunt element de securitate naţională, au ajuns pe agenda CSAT-ului, deci sunt o resursă de importanţă strategică şi cu toate acestea, după cum spuneam, de 30 de ani nimeni nu face nimic ca să oprească tăierile ilegale. Aceste tăieri ilegale, am aflat în ultimele săptămâni, că sunt mult mai grave decât inclusiv noi, societatea civilă, ne-am închipuit şi anume 20 de milioane metri cubi de lemn dispar anual din pădurile României (...) Asta e mai mult de cât exploatăm în mod legal, adică 18 milioane de metri cubi, cu acte, cum se zice, deci mai mult decât exploatăm legal, dispare ilegal din pădure, ceea ce e absolut de nemaiauzit, cu atât mai mult într-o ţară membră a U.E, în anul 2020 aproape”, a declarat Valentin Sălăgeanu, director executiv GreenPeace România.

Manifestaţia este organizată de către organizaţiile nonguvernamentale Greenpeace Romania, DeClic şi Agent Green.

„Pădurile din Romània mor, odată cu ele pădurarii mor, lucrurile au scăpat de sub control şi chiar nu mai putem să stam pe Facebook şi să comentăm, ne-am gândit că cel mai bine e să venim în stradă si să spunem că nu se mai poate aşa. E nevoie de o comunicare sinceră cu autorităţile, să pună la punct sumarul, acel sistem de urmărire al masei lemnoase (...) sa interzică şi să stopeze odată tăierile ilegale, pentru că ilegalul a depăşit legali ceea ce e halucinant(...) Corupţia ne sufocă”, a precizat şi Raluca Nicolae, manifestant.

„Pădurile României nu mai au timp! Ultimele date din Inventarul Forestier Naţional arată că tăierile ilegale au loc într-un ritm fără precedent. În urmă lor rămân versanţi dezgoliţi, inundaţii dezastruoase, zone deşertificate, comunităţi divizate şi expuse fenomenelor climatice extreme. Cerem modernizarea imediată a Sistemului automat de Urmărire a Materialelor Lemnoase (SUMAL) şi protecţia strictă a pădurilor seculare din România!”, anunţă organizatorii.



Protestatarii cer stoparea defrişărilor ilegale de pădure, modernizarea urgentă a bazei de date SUMAL şi a aplicaţiei Inspectorul Pădurii, protecţia pădurilor seculare şi a biodiversităţii pe care o găzduiesc, precum şi demisia ministrului Apelor şi Pădurilor, Ioan Deneş.





„Nu mai avem nicio aşteptare de la autorităţile actuale. Au trecut patru ani de la ultimul nostru marş pentru păduri. Când ne-am unit vocile în 2015, am reuşit să obţinem măsuri legislative prin care am oprit camioane cu lemn ilegal, s-au înfiinţat Gărzile Forestiere, s-a impus operaţionalizarea Radarului Pădurilor, am investigat şi expus cazuri cu tăieri ilegale în păduri virgine şi parcuri naţionale, forţând autorităţile să protejeze măcar ceva. Dar Guvernul refuză să rezolve problemele sistemice de la nivel naţional. Avem peste 40 de procese cu statul pentru distrugerea deliberată ariilor protejate şi plângeri depuse la Comisia Europeană pentru distrugerea acestora şi pentru tăierile ilegale”, a transmis Gabriel Păun, preşedintele Agent Green.



Traseul Marşului pentru Păduri este Piaţa Universităţii - Piaţa Kogălniceanu - Ministerul Apelor şi Pădurilor.

