O parte dintre angajaţii celor patru muzee din cadrul Complexului Naţional Muzeal Moldova, instituţii ce îşi au sediul in Palatul Culturii, au protestat miercuri în holul clădirii faţă de bugetul alocat în urma rectificării.

Oamenii susţin că s-au primit doar 30% din fondurile solicitate pentru bunuri şi servicii şi niciun leu pentru investiţii. Astfel, angajaţii se tem că nu vor fi bani pentru amenajarea unor expoziţii noi, iar, dacă situaţia va continua, din toamnă nu vor putea să achite facturile la utilităţi.

„Din 2016 nu s-a mai primit niciun ban pentru investiţii. Fondurile proprii pe care le deţinem trebuie să le redistribuim pentru a ne plăti utilităţile. Chestiunea aceasta se transformă într-un cerc vicios, pentru că neavând bani de investiţii pentru dezvoltarea muzeelor şi folosind fondurile proprii pentru plata utilităţilor nu putem utiliza nici fondurile proprii pentru dezvoltarea expoziţiilor şi a depozitelor. Aceste probleme se răsfrâng asupra beneficiarilor direcţi, beneficiari care sunt reprezentaţi de public. Orice iubitor de muzeu, de educaţie, este pus în posibilitatea de a nu avea acea varietate pe care noi ne-o dorim să existe, care este firesc să existe, nu este o pretenţie născocită. Stăm cu expoziţii pregătite, dar neavând bani să le putem pune pe simeze, să le putem panota, publicul ar putea la un moment dat, pe bună dreptate, să se plictisească, să spună nu vin în fiecare an să văd aceleaşi lucruri”, a declarat Victor Munteanu, muzeograf şef al Muzeului de Etnografie din cadrul Complexului Naţional Muzeal Moldova.

O altă problemă este şi faptul că posturile sunt blocate.

„Chiar dacă am avea bani de expoziţii, nu le putem pune spre vizitare pentru că nu le putem asigura securitatea. Nu avem supraveghetori suficienţi. Muzeul Etnografic lucrează la jumătate din personal. Sunt 5 angajaţi şi 14 săli. Atunci când aceştia intră în concediu sau îşi iau liber pentru orele lucrate suplimentar trebuie să apelăm la ajutorul voluntarilor”, a continuat Victor Munteanu.

„Situaţia financiară din acest an este una dintre cele mai dramatice. Cel puţin în ultimele două decenii nu ne-am întâlnit cu aşa ceva. Palatul a fost redeschis abia acum trei ani şi avem nevoie de fonduri pentru expoziţiile permanente. Chiar dacă am avea aceste expoziţii permanente am avea nevoie de personal. Una dintre problemele noastre dramatice este cea a personalului pentru activităţile curente, nu un număr mai mare de specialişti care să descopere cine ştie ce, ci nu avem supraveghetori suficienţi, nu avem oameni la administraţie sau întreţinere”, a explicat Senica Ţurcanu, muzeograf şef al Muzeului de Istorie.

Potrivit acesteia, pentru toate muzeele din Complexul Naţional Muzeal Moldova, nu doar cele care îşi au sediul în Palatul Culturii, există o echipă formată din şase muncitori.

„În acest moment nu avem fonduri pentru necesităţile curente. Am redeschis Palatul. Avem două lifturi: unul face legătura cu subsolul, celălalt cu turnul. Turnul a fost deschis pentru prima oară la vizitare, liftul consumă curent electric, stăm într-o atmosferă irespirabilă la Palat. Asta înseamnă curent electric. Iarna avem nevoie de încălzire. O factură lunară este de 100.000 de lei la curent electric. Sunt 36.000 de metri pătraţi de încălzit numai în Palat”, a mai spus Senica Ţurcanu.

Proteste similare cu cel din Iaşi au avut loc în mai multe muzee din ţară, aflate în subordinea Ministerului Culturii.

„Reţeaua Naţională a Muzeelor din România, Asociaţia Managerilor Muzeelor din România, precum şi alte entităţi profesionale din domeniul muzeal, peste 100 de entităţi din acest domeniu din România, timp de o oră facem un protest, şi nu o grevă, pentru că vrem să semnalăm deficienţe foarte grave. Deficienţele au fost semnalate în repetare rânduri”, a spus Lăcrămioara Stratulat, directorul Complexului Naţional Muzeal Moldova Iaşi.

Situaţia este gravă şi la Opera Naţională Română din Iaşi.

„În ultimele două luni nu am putut să ne plătim colaboratorii, de când am fost puşi în această situaţie nu avem cum să plătim colaboratorii permanenţi. Şi dacă, Doamne fereşte, această situaţie rămâne până în toamnă, există riscul să se desfiinţeze compania de balet pentru că în balet funcţionăm cu foarte mulţi colaboratori pentru că nu avem posturi ca să putem angaja persoanele care ne asigură din punct de vedere numeric ca să putem juca spectacole mari din repertoriul clasic. Există riscul ca spectacole din repertoriu, spectacolele de balet să nu le mai putem susţine şi, evident, şi o parte din spectacolele de operă care implică un număr mare de dansatori”, a declarat Beatrice Rancea, managerul Operei Naţionale Române Iaşi.

Dacă din toamnă nu va fi primit bugetul solicitat, s-ar putea ajunge la situaţia în care spectacolele de balet să fie anulate.

„În primul rând, spectacolele mari de balet nu se mai pot ţine. Sunt şase spectacole de balet, spectacole de teatru dans şi cam jumătate din spectacolele de operă unde avem şi momente de coregrafie, momente susţinute de compania de balet. Cam zece spectacole vor mai rămâne în repertoriu, cred. Nu mai discutăm cu nu am mai avut o premieră de operă de aproape trei ani. Nici nu se mai pune problema de a avea producţii noi. Este vorba pur şi simplu de a ne susţine spectacole pe care le avem, spectacolele din repertoriu”, a declarat Beatrice Rancea.

Nici la Teatrul Naţional bugetul alocat nu este suficient.

„Pentru Teatrul Naţional înseamnă că vom face mai puţine premiere, în rest ne străduim să facem în aşa fel încât publicul să nu resimtă acest lucru. Pentru salarii sunt, nu sunt banii pentru bunuri şi servicii, ceea ce înseamnă cheltuielile de întreţinere a clădirii şi cheltuielile pentru producţia de spectacole de teatru”, a spus Daniel Busuioc, directorul artistic al Teatrului Naţional Iaşi.