Angajaţii Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara s-au adunat, joi, în faţa instituţiei şi şi-au manifestat solidaritatea cu managerul Marius Craina, înlocuit, miercuri, din funcţie după ce a condus unitatea medicală în ultimii 5 ani.

Ei au trimis o scrisoare deschisă ministrului Sănătăţii, Victor Costache, în care susţin că se impune continuarea activităţii manageriale a lui Marius Craina.

„Încă din prima zi de mandat, dl. prof. dr. Marius Craina şi-a dorit să performeze în funcţia de maager, reuşind să schimbe radical imaginea spitalului, începând cu lucrări de renovare şi modernizare a tuturor secţiilor, compartimentelor, laboratoarelor, atât din clădirea principală, cât şi din clădirile pavilionare ale SCJUPBT, ridicând, astfel, gradul de confort al pacientului la standarde superioare. Totodată, pentru buna desfăşurare a activităţii medicale şi nemedicale, dl. prof. dr. Marius Craina a susţinut şi a obţinut deblocarea posturilor facilitând, astfel, creşterea numărului de personal”, se arată în scrisoare.

Marius Craina a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj în care a arătat că nu a fost niciodată şeful angajaţilor, ci colegul şi prietenul lor.

„Şi, mai mult, niciodată nu am considerat că am ajuns manager pentru ca am fost mai bun decât voi, cum la fel de bine ştiţi, că nu v-am cerut niciodată să promiteţi loialitate faţă de alte entităţi sau faţă de mine, ci v-am cerut, în schimb, un singur lucru: să fiti dedicaţi, în totalitate, pacientului şi nevoilor sale şi, nu în ultimul rând, intereselor şi priorităţilor statului român! Consider că, în calitate de manager, am fost un om moral. Nu am fost scorţos, nu am fost închistat şi nici conflictual şi sper să fiţi de acord că, pe parcursul întregului mandat, nu mi-am schimbat atitudinea şi comportamentul faţă de nici unul dintre voi. În schimb, am ţinut foarte mult la onestitate, la transparenţă şi la încredere”, a scris Craina, care i-a urat succes noului manager, Raul Pătraşcu, membru PNL.

Raul Pătraşcu susţine că noua funcţie în care a fost numit înseamnă pentru el o onoare şi o mare responsabilitate, „managerul fiind doar una dintre rotiţele unui întreg mecanism ce asigură salvarea vieţilor umane”.

„Ca manager al unui spital, oricine trebuie să dea dovadă de profesionalism, integritate şi spirit de echipă. Sănătatea trebuie să fie deasupra jocurilor politice, pentru că noi lucrăm la propriu cu vieţile oamenilor. Deci, indiferent ce opţiuni politice am avea, acestea trebuie să rămână la uşa spitalului”, a scris acesta pe Facebook.