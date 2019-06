Printre protestatari se află şi marele actor Victor Rebengiuc. „Eu nu mă supăr că-i dă pe unii afară, probabil că sunt unii care stau degeaba, dar ăştia care au fost daţi acuma afară, care sunt angajaţi cu prestări servicii, ce fac ei, lumini, sonorizare, video, lucruri absolut necesare pentru un spectacol în secolul 21. Nu mai e spectacolul de la Comedia Franceză pe vremea lui Ludovic al XIV-lea, când joci cu lumânări în sală şi cu cinci perdele. Am văzut un spectacol minunat la Naţional, Pădurea Spânzuraţilor, făcut de Afrim, multe, mult video în el, sunet extraordinar, lumini minunate. Suntem în alt secol. Rezolvarea? Să vină nişte oameni deştepţi, deci au făcut doi golani un program de guvernare, făcut pe un sistem Caritas şi iacătă, că falimentul e aici, a venit deja, şi au adus nişte proşti care să nu mişte în front să aplice acest program. Eu nu mai sper pentru mine că nu mai am ce să sper că azi-mâine pot să mor, am 86 de ani. Nu mă lupt pentru viitorul meu. Mă gândesc la nepotul meu, de exemplu, care o să fie obligat să plătească datoriile care se fac acuma şi să vedem dacă o să aibă de unde”, a declarat, pentru Mediafax, actorul.

Artiştii sunt nemulţumiri de tăierile de bugete.

„Eu sunt actor independent, sunt colaborator în diferite teatre, sigur că nu am fost plătiţi luni de zile în teatrele unde colaborăm, am înţeles, am zis că vor veni banii cândva, nu e o problemă, numai că acum tearele au fost sfătuite să renunţe la colaboratori, ceea ce mi se pare nedrept. Noi am ajuns în teatre în urma unor audiţii, în urma unui concurs cu zeci, sute de oameni uneori şi regizorii, anumiţi regizori, au considerat că suntem potriviţi pentru aceste roluri. Este absurd să renunţi la colaboratori, să te trezeşti că, după ce ai jucat un an-doi spectacolul, să înlocuieşti colaboratorii. E nedrept. Acesta este unul dintre motive, celălat este că din cauza lipsei bugetelor, nu se mai fac noi producţii”, a declarat, pentru Mediafax, Maria Obretin.

„E prea mult şi prea josnic, ca să spun aşa. Pare o răzbunare undeva de găşti de clasa a doua aşa. «Ah, v-am mărit salariile şi acum strigaţi împotriva noastră? Lasă că vedeţi voi! Uite nu mai sunt bani în buget, tăiaţi, faceţi, rezolvaţi». S-a ajuns mult prea departe. Nepriceperea lor, nici nu ştii dacă e nepricepere, doar rea-voinţă sau şi una, şi alta”, spune şi actorul Marius Florea Vizante.

„Am venit aici pentru instituţiile care ţin de cultură, mă refer la teatre, operă, muzeele naţionale, s-au tăiat fonduri şi atunci primii care au fost loviţi au fost un grup foarte numeros de tehnicieni de-ai noştri, colegi de-ai noştri, fără de care actualmente ne e imposibil. E ca şi cum dumneavoastră, reporterii, îmi luaţi mie interviu şi nu aveţi colegii care să filmeze, nu avem cum să transmitem mesajul nostru”, a declarat actorul Mihai Călin.

Managerul Teatrului Naţional Bucureşti, Ion Caramitru, a anunţat că a cerut o audienţă premierului Viorica Dăncilă.

„Speranţa mea e încă vie în ideea că vom fi "demni" de a fi primiţi de doamna prim-minstru, că i-am cerut o audienţă în numele tuturor instituţiilor care sunt în situaţia asta, nu numai Teatrul naţional şi sunt convins că daxcă ne va asculta cu atenţie şi va înţelege acest lucru eu cred că se va rezolva. Ştiu din proprie iniţiativă, am fost ministru al Culturii patru ani, am avut un mandat complet. puţini miniştri au avut mandat complet. Că mi-am dat două demisii pe probleme de buget. Nu una, două, şi le şi numesc: demisii de succes pentru că după ce mi-am dat demisia în 4 zile au venit banii, deci ideea este că erau bani, nu? Eu sunt convins că există bani şi se vor găsi”, a declarat, pentru Mediafax, Ion Caramitru.

Ministrul Culturii, Daniel Breaz, a anunţat, duminică, că va dispune un control la Teatrul Naţional Bucureşti, pentru a vedea cum sunt cheltuiţi banii, precizând că instituţia are în 2019 un buget de 57 de milioane lei, iar salariile actorilor au fost aproape triplate. „Este vorba de o firmă care colaborează cu Teatrul Naţional, care are un anumit contract de prestări servicii cu Teatrul Naţional, o firmă care nu ştiu de ce, cândva, a fost semnat acest contract, când eu cred că Teatrul Naţional ar fi avut angajaţi care să desfăşoare asemenea activităţi. În al doilea rând, bugetul Teatrului Naţional din Bucureşti este mai mare cu aproape un milion de dolari faţă de anul trecut. Eu doar atât am cerut, şi domnului manager, să cheltuiască cu responsabilitate banii şi să se gândească de cinci ori atunci când semnează un contract dacă banii publici merită să fie risipiţi”, a declarat ministrul Culturii, la Antena 3.

Daniel Breaz a spus că nu înţelege de ce, după fiecare spectacol, 10% din încasări trebuie să fie luate de anumite persoane. „Nu văd de ce Teatrul Naţional trebuie să vândă biletele la spectacole printr-o firmă privată. Am înţeles că sunt printre cele mai mari preţuri din ţară, dacă facem comparaţie cu alte teatre, cu Opera Naţională - care este pe profit -, şi nu înţeleg de ce actorii fac grevă, când salariile lor aproape că au fost triplate. Deci pentru mine sunt unele lucruri pe care nu le înţeleg. Eu doar am cerut ca cheltuirea banilor să fie făcută cu responsabilitate. Şi sincer, o să fac un control acolo, ştiu ce înseamnă un buget, ştiu cum trebuie să cheltuieşti banii publici, ştiu ce înseamnă bunul simţ şi o să fac un control acolo, să văd cum se cheltuie banii, şi toate aceste lucruri o să le fac publice”, a conchis ministrul Culturii.

Potrivit acestuia, anul trecut, Teatrul Naţional a avut un buget de aproximativ 53 de milioane de lei, iar anul acesta are 57 de milioane lei.