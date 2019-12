Documentul a fost semnat de cele două instituţii la data de 6 decembrie 2019, cu valabilitate în perioada 12 decembrie 2019 - 7 ianuarie 2020.



Conform precizărilor făcute de şeful ANSVSA, poliţiştii şi medicii veterinari oficiali au verificat un număr de aproximativ 9.454 de mijloace auto, s-au aplicat amenzi contravenţionale în număr de 24, valoarea lor fiind de 213.120 lei. De asemenea, au fost date 16 avertismente.



„Am desfăşurat o serie de controale şi ANSVSA a reuşit în această perioadă (n.r. - 10-19 decembrie) să facă un număr zic eu destul de mare de controale şi am început, în primul rând, acum două săptămâni, cu controalele în trafic. Am primit sprijinul Ministerului de Interne şi am declanşat o operaţiune fără precedent. Împreună cu colegii de la MAI am făcut controale în trafic pentru limitarea circulaţiei animalelor şi, în special, a porcilor vii”, a afirmat Robert Chioveanu, luni, 23 decembrie 2019, în cadrul unei conferinţe de presă. „Acest control tematic făcut împreună cu Poliţia Română – şi le mulţumim pentru sprijinul pe care ni l-au oferit – consider că descurajează orice samsar care vrea să mai mişte animale fără documente sanitare-veterinare, care le includ şi pe cele de mişcare dintr-un punct A într-un punct B şi, într-adevăr, vreau să mă gândesc, pentru că în planul şi în noua strategie la care lucrăm împreună cu colegii în grupul de lucru înfiinţat la nivelul ANSVSA, una dintre măsurile concrete este acest control al mişcării animalelor”.



Potrivit datelor ANSVSA, animalele reţinute şi care nu prezentau niciun document au fost asomate, ucise şi incinerate.



Astfel, au fost neutralizate 29 de capete porcine, iar cele 1.858 de kilograme de produse din carne de origine animală care nu prezentau documente şi proveneau de la animale care nu erau identificate, au fost reţinute şi confiscate.



Amenzile pentru persoanele fizice contraveniente, în acest caz, sunt de minimum 600 lei şi maximum 12.000 lei, în timp ce pentru persoanele juridice acestea pornesc de la 3.000 de lei şi pot ajunge la 24.000 lei.