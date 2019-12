”PSD se va opune oricărei tentative a Guvernului PNL de a majora vârsta de pensionare la 70 de ani. PSD atrage atenţia că propunerea prim-ministrului Orban ca salariaţii să poată opta pentru prelungirea perioadei de activitate până la 70 de ani, reprezintă un <dar otrăvit> prin care se încearcă realizarea primului pas în creşterea vârstei de pensionare”, se arată într-un comunicat de presă al PSD remis MEDIAFAX.

Social-democraţii susţin că declaraţiile recente ale reprezentanţilor PNL arată că această măsură este avută în vedere de Guvern, ”chiar dacă nu s-a luat <încă> o astfel de decizie şi nu s-a discutat <deocamdată> un astfel de proiect”.

PSD atrage atenţia că în România nu se poate discuta de majorarea vârstei de pensionare la nivelul altor state europene, în condiţiile în care speranţa de viaţă din România este mai mică cu 8 ani faţă de media UE”, se mai arată în comunicatul PSD.

Ludovic Orban a declarat că nu există la Ministerul Muncii un proiect care să prevadă creşterea vârstei de pensionare. Premierul a precizat că vârsta de pensionare rămâne 65 de ani, iar persoanelor trebuie să li se permită să lucreze după această vârsta, dacă doresc acest lucru.

„Nu. Deci, fake-news-uri marca unei anumite părţi. Nu am spus asta. Am spus următorul lucru: în anumite domenii, cum sunt educaţie, cultură, sănătate, sunt persoane care pot să lucreze şi după vârsta de 65 de ani, în măsura în care îşi păstrează capacitatea de a lucra până la o vârstă, să zic, până la 70 de ani. Ceea ce am spus eu este că trebuie să li se permită să decidă ei dacă lucrează până la vârsta respectivă”, a afirmat Ludovic Orban, întrebat dacă există la Ministerul Muncii un proiect pentru creşterea vârstei de pensionare.

PSD: Guvernul anunţă că se va împrumuta până la 45% din PIB, de 4 ori mai mult ca Executivul PSD



„Într-un proiect de lege, Guvernul PNL anunţă că se va împrumuta până la 45% din PIB, adică peste 100 miliarde lei în 2020! Pe lângă cele 15-20 miliarde din 2019! De trei-patru ori mai mult decât Guvernul #PSD! România nu s-a împrumutat atât de mult nici în vârful crizei economice, în 2010! Într-un singur an, PNL va creşte cu o treime datoria guvernamentală acumulată în 30 de ani!”, se arată într-o postare, miercuri, pe pagina de Facebook a PSD.



Sursa citată aminteşte şi faptul că Standard & Poor a scăzut ratingul României, ceea ce reprezintă un cartonaş roşu pentru „ministrul Gaură” Florin Cîţu.



„În plus Standard & Poor’s a dat un cartonaş roşu «ministrului Gaură» şi a scăzut ratingul României, ceea ce înseamnă dobânzi mai mari la împrumuturi şi venituri mai mici pentru români!”, a conchis sursa menţionată.



Agenţia de rating Standard & Poor's a revizuit perspectiva ratingului României la negativă, menţinând actualele ratinguri - BBB-/A-3.



Agenţia, care avertizează că ratingul ar putea fi redus în următoarele 24 de luni, invocă cheltuielile fostei guvernări, care au determinat actuala guvernare să revizuiască ţintele fiscale pentru 2019 şi 2020, pe fondul încetinirii economiei.