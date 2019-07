„Este cutremur in justiţie! Fostul judecator al CCR, Petre Lazaroiu, a marturisit in urma cu 5 minute la Antena 3, ca s-au făcut presiuni asupra judecătorilor CCR ,ca sa nu judece conflictul constituţional , in legatura cu ilegalitatea constituirii completurilor specializate de 3 judecători care au judecat fapte de corupţie , pentru ca Liviu Dragnea sa dispară din viaţa politica şi sa intre in puşcărie . Aceasta mărturie este de o gravitate fără margini , şi arată clar ca anumiţi judecători CCR nu s-au prezentat la şedinţa intenţionat , decizia Curţii fiind amânată de 4 ori . Adică , presiunea a fost , pentru ca decizia CCR sa se ia după ce ICCJ il va condamna pe Liviu Dragnea . Incredibil !”, a scris Cătălin Rădulescu, miercuri, pe Facebook.

Social-democratul a adăugat că asta înseamnă că afirmaţia lui Codrin Ştefănescu, potrivit căreia Liviu Dragnea este un deţinut politic, este adevărată.

„Deci , iată ca ceea ce a spus Codrin Stefanescu la congresul PSD e adevărat , fostul judecator CCR confirma cu subiect şi predicat ca pe de-o parte Liviu Dragnea a fost condamnat politic , fiind un deţinut politic , iar pe de alta parte , sute de oameni au fost condamnati de completuri de 3 judecători ilegal constituite , fiind nevinovaţi . Doamne Dumnezeule mare ! Astăzi CCR a admis conflictul constituţional şi a decis ca a existat un conflict constituţional între Parlament şi ICCJ , privind constituirea ilegală a completurilor specializate de 3 judecători . De când aşteptăm şi eu şi toti oamenii nevinovaţi aceasta decizie şi câte presiuni au fost făcute, ca decizia CCR sa nu se dea, fiind amânată de 4 ori !”, a completat Rădulescu.

El se mai întreabă dacă nu cumva Klaus Iohannis, oamenii din serviciile secrete, lideri europeni sau chiar unii membri ai PSD au fost în spatele condamnării lui Dragnea.

„Cine au fost cei care au făcut presiuni asupra judecatorilor CCR ? Cine a stat in spatele condamnării politice a preşedintelui Liviu Dragnea ? A fost Iohannis , au fost oameni din servicii , au fost oare unii ambasadori , au fost servicii externe sau lideri europeni , sau chiar unii din partidul nostru ? Pentru gravitatea acestei mărturii făcute de fostul judecator Petre Lazaroiu , cer public constituirea unei comisii de ancheta in Parlamentul României , care sa elucideze , cine a făcut presiuni asupra judecatorilor CCR, ca sa nu judece şi sa amâne de 4 ori ,decizia asupra conflictului constituţional ,determinat de ilegalitatea constituirii completurilor de 3 judecători si dacă aceste presiuni şi acest noncombat ,al unor judecători CCR ,au determinat condamnarea politica a preşedintelui Liviu Dragnea !”, a mai spus Cătălin Rădulescu.

Deputatul PSD mai precizează că Parlamentul sau Guvernul trebuie să găsească de urgenţă soluţia repunerii în termen a proceselor în care au fost judecaţi condamnaţi oameni de către completurile constituite ilegal.

„In acelaşi timp , in urma acestei decizii obligatorii ,a CCR , Parlamentul sau guvernul trebuie urgent sa găsească ,soluţia repunerii in termen a proceselor in care au fost judecaţi şi condamnati oameni , de către aceste completuri ilegal constituite , pentru ca aceşti justiţiabili care se considera nevinovaţi sa poată beneficia de rejudecarea proceselor lor de alte completuri de 3 judecători, care sa fie legal constituite . Ce zi ! Il felicit personal pe Florin Iordache , pentru abnegaţia cu care s-a luptat, pentru a dovedi ilegalitatea constituirii completurilor specializate de 3 judecători . Lupta noastră ,de 5 ani de zile , împotriva abuzurilor nu a fost in zadar , astăzi am câştigat o prima bătălie importantă , in războiul cu hidra oribila care a declanşat abuzurile abominabile in justiţie şi pentru a obţine dreptatea pana la capăt . Mâine este o alta zi la fel de importantă”, a conchis social-democratul.

Fostul judecător CCR Petre Lăzăroiu a declarat că în cazul lui Liviu Dragnea a fost vorba despre o condamnare politică, precizând că magistraţii Curţii au amânat în mai multe rânduri decizia legată de conflictul dintre Parlament şi ÎCCJ din cauza presiunilor.

CCR a admis, miercuri, sesizarea privind conflictul dintre Parlament şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) pe tema constituirii completurilor specializate în cazurile de corupţie, obiecţie făcută de Florin Iordache.

Pe 27 mai, Liviu Dragnea a fost condamnat la închisoare de 3 ani şi 6 luni cu executare, în dosarul angajărilor fictive de la Direcţia de Protecţie a Copilului Teleorman. Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie este definitivă.