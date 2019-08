Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat, a declarat marţi, la emisiunea Marius Tucă Show, că în toamnă se va deschide la Jibou punctul SMURD de intervenţie cu elicopterul, care va deservi zona de nord-vest a ţării.

„Recent s-a semnat la Guvern acordul-cadru cu elicopterele uşoare, asta va însemna trei puncte noi de elicoptere în zonele montane, urmează prin septembrie deschiderea punctului de intervenţie SMURD cu elicopterul la Jibou, deci asta va fi pentru zona nord-vest, deja baza aeriană e gata şi e pregătim pentru pornirea punctului, după care urmează licitaţia pe elicopterele mari care să înlocuiască încet, încet flota veche pe care o are Ministerul de Interne pentru problemele de căutare-salvare, stingere incendii de pădure, transport multiple victime”, a afirmat secretarul de stat.

Raed Arafat a anunţat şi reînnoirea parcului de maşini pentru descarcerare, de stingere a incendiilor, nave destinate intervenţiilor martime şi fluviale, precum şi alte mijloace tehnice pentru situaţii de urgenţă, inclusiv medicale.

„Sunt foarte multe licitaţii în curs la IGSU, unele deja se semnează deja contractele subsecvente, altele acordurile cadru, altele sunt în procedură, unele contestate, maşini de descarcerare care să reînnoiască parcul de maşini de descarcerare care este din 2001, descarcerările uşoare care o să vină vreo 60 de maşini de descarcerare, centre mobile de comandă, maşini de pompieri de 4000 de litri şi maşini de 10.000 de litri pe care trebuie să le luăm deci sunt bani pentru luarea lor prin fonduri europene că vorbim aici de fonduri europene. Partea maritimă prevede o navă maritimă plus trei nave fluviale, una pentru deltă şi două pentru Dunăre, de strângere şi de intervenţie şi multe alte mijloace de intervenţie de la sistemul de căutare-salvare, căutare mai degrabă prin drone care urmează să-l implementăm regional la nivelul IGS-ului şi până la alte dotări pentru intervenţii specifice, incendii de pădure şi diferite tipuri de intervenţii foarte speciale, inclusiv pe linie medicală”, a spus şeful DSU.

De asemenea, Raed Arafat a anunţat în premieră dublarea numărului maşinilor de prim-ajutor SMURD care acţionează zilnic în Capitală.

„Iar pe SMURD, prima dată o zic, că la Bucureşti în curând vom dubla numărul maşinilor de prim/ajutor. Deci urmează de la media de 20 de maşini de prim ajutor pe zi la SMURD Bucureşti să atingem cam 40-41 de maşini de prim-ajutor pe zi şi înseamnă că va rezolva o problemă foarte importantă de resurse la care se va adăuga după ce termină angajările Serviciul de Ambulanţă încă vreo 8-10 echipaje pe zi la Serviciul de Ambulanţă, deci se vor dubla. Deci o să mai apară până sfârşitul anului vreo 30 de echipaje suplimentare în zona Bucureşti-Ilfov şi ăsta este un lucru care deja am început implementarea lui, maşinile sunt sosite pentru SMURD se fac demersurile de asigurare ale lor şi după care o să începem implementarea”, a explicat secretarul de stat.

Raed Arafat a mai spus că, după tragedia de la Caracal, a crescut numărul descărcărilor aplicaţiei 112, şi că, în ciuda câtorva erori, sistemul Ro Alert a funcţionat.

„Într-adevăr, a crescut numărul descărcărilor aplicaţiei 112 care a fost dezvoltată la nivelul STS-ului, dar mai este un aspect şi rog oamenii pentru că dacă vorbim de toate aceste situaţii şi am ocazia să spun acest lucru Ro-Alert-ul să mă întorc un pic acolo, am făcut nişte testări. Am deranjat, ştim, am avut o jurnalistă, nu intru pe nume de persoană care a scris pe Facebook-ul ei şi pe site-ul ei că a fost terorizată. Şi eu vreau să spun la toată lumea că aceste testări erau foarte importante, că să descoperim anumite lucruri după o perioadă de funcţionare a sistemului. Sistemul a făcut peste 500 de alerte către populaţie, au fost vreo două, trei probleme, una de eroare umană, una de neglijenţă, dar în general sistemul a funcţionat”, a susţinut şeful DSU.

Secretarul de stat în MAI i-a îndemnat pe români să aibă încredere în sistemele de alertare a populaţiei, şi să nu plece urechea la răutăcismele spuse pe seama acestor sisteme.

„Îi rog pe toţi să activeze telefoanele, să nu asculte de cei care îi îndeamnă să nu activeze telefoanele şi mai mult să descarce şi aplicaţia de SU. Aplicaţia de SU este foarte importantă pentru că este complementară cu sistemul Ro-Alert, iar noi în viitor dacă iese legea cum a zis domnul ministru cu răpirile, acolo sunt prevăzute inclusiv utilizarea sistemului Ro-Alert şi aplicaţia de SU. Pe aplicaţia de SU am putea chiar să transmitem poză dacă este, pe lângă folosirea altor aplicaţii pentru populaţie care să vadă că e cineva răpit sau cineva care are nevoie de ajutor. Rugămintea mea către populaţie, ce îi îndemn eu este să nu asculte toate răutăcismele. Astea sunt în folosul lor, chiar dacă uneori sunt deranjante”, a afirmat Raed Arafat.