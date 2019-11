„Niciodată, pentru un dezastru, o ţară nu va fi pregătită perfect. Aici trebuie să înţeleagă toată populaţia că, în cazul unui dezastru, momentul este al solidarităţii. Trebuie efectiv - şi zic deschis această treabă - să nu-i mai asculte pe cei care încearcă să inflameze spiritele, care încearcă să creeze un beneficiul din situaţia de dezastru pe orice linie, interese fie ele politice, fie ele altele, şi să se concentreze pe a se ajuta între ei şi a colabora cu autorităţile. Asta este important”, a declarat Raed Arafat la conferinţa Understanding Risk Europe, organizată la Bucureşti de Banca Mondială şi Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă.



„Foarte multe dintre lucrurile aruncate în social media sunt intenţionat aruncate de persoane care nu sunt cele care figurează pe contul respectiv şi care au intenţie de a destabiliza o ţară, o autoritate, de a reduce încrederea în serviciile de urgenţă ale unei ţări prin folosirea acestor mijloace”, a susţinut Arafat.



„Aşa că lumea să aibă încredere în serviciile de intervenţie, că nimeni nu are dorinţa să neglijeze, să întârzie, să fie siguri că se va face tot ce este posibil, dar primii de care avem nevoie sunt oamenii de rând şi populaţia. Ei sunt primii care intervin, nu este nicio ruşine aici. Aceasta este şi abordarea din această conferinţă. Este vorba de "all society aproach" (implicarea întregii societăţi - n.r.). Nu "all Government", ci "all society", care include şi Guvernul, şi tot. Aceasta înseamnă că începem de la omul de rând şi urcăm până la nivel de Guvern, de entităţi statale, de inspectorate, de departament pentru situaţii de urgenţă”, a mai spus Arafat.



Jurnaliştii l-au întrebat pe acesta şi dacă va rămâne în Guvernul actual. „Întrebarea asta nu mie trebuie să mi-o puneţi”, a răspuns Arafat, potrivit romaniatv.net.