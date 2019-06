Într-o perioadă în care instituţiile statului şi partidele politice se confruntă cu o criză în ceea ce priveşte încrederea, românii par să îşi asume sarcina de a soluţiona problemele ţării cu ajutorul principalelor redacţii şi al proiectelor jurnalistice independente, potrivit studiului Reuters Institute for the Study of Journalism.

La nivel general, încrederea în presă a scăzut cu 7 procente faţă de anul trecut, aceasta fiind o consecinţă a unei perioade foarte agitate - dominată de campanii electorale - care a afectat media din România.

Topul încrederii în sursele media este format din: Pro TV, Ziarul Financiar, Digi 24, Mediafax, TVR, Hotnews, Adevărul, Ziare.com, stiripesurse.ro şi Realitatea TV.

Redacţiile sunt subfinanţate, au un program foarte aglomerat şi sunt vulnerabile în faţa unor presiuni economice şi politice. Aceasta nu este o poziţie ideală într-un an în care România a preluat preşedinţia Consiliului Uniunii Europene şi a trecut prin mai multe alegeri importante, potrivit studiului Reuters.

La nivel european, Guvernul României s-a confruntat cu critici acide privind probleme legate de corupţie şi justiţie. Reacţiile din partea liderilor coaliţiei la putere au fost o retorică anti-europeană şi populistă şi încurajarea teoriilor conspiraţiei. Ţintele au fost aşa numitul "stat paralel", care ar fi condus de serviciile secrete şi foloseşte sistemul judiciar pentru a decima elita politică, sistemul bancar, George Soros şi investitori străini care încearcă să sărăcească ţara pentru a o subjuga, se arată în raportul Reuters. Temele au fost acoperite pe larg de redacţiile influenţate politic.

Consiliul Naţional al Audiovizualului a încercat să facă paşi timizi în încercarea de a le solicita posturilor TV să respecte legislaţia în domeniu, dar nu s-a dovedit eficient, se mai arată în raportul Reuters.

Liderul pe piaţa de media - offline şi online - rămâne Pro TV, deţinut de Central European Media Enterprises, iar pe locul al doilea se află postul TV de ştiri Digi 24.

Televiziunile şi internetul rămân cele mai importante surse de ştiri în România, iar printul şi-a continuat tendinţa descendentă (19%).

Totodată, telefoanele inteligente - cu 71% utilizare săptămânală - au devenit cea mai importantă platformă de vizualizare a ştirilor.

Accesarea ştirilor pe reţelele de socializare online în România este dominată de Facebook şi YouTube, cu 68%, respectiv 32% din publicul digital. Platforma este folosită în mod regulat şi pentru promovarea campaniilor civice.

Aflat la a opta ediţie, raportul Reuters analizează modul în care se modifică industria media, pe 38 de pieţe de profil.