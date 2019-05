"Am votat pentru viitorul copiilor acestei ţări, pentru liniştea tuturor bunicilor, tuturor părinţilor din ţară. Mă deranjează foarte mult cum merg lucrurile în România şi am votat pentru a schimba aceste lucruri. România este o ţară a oamenilor cinstiţi, a oamenilor muncitori şi doresc ca aceştia să aibă câştigă de cauză. Am votat pentru o Românie europeană, pentru o Românie care să rămână acolo unde îi este locul, pentru o Românie care nu este domniată de infractori, de hoţie, de corupţie. Am votat pentru acea Românie în care eu şi toţi românii cred , românii frumoşi şi liberi, o Românie a oamenilor cu credinţă în Dumnezeu, o Românie care să se ridice acolo unde a fost odată", a declarat Rareş Bogdan, la ieşirea de la secţie.

Liberalul a declarat că sunt români care stau la coadă în străinătate pentru a vota. "Am văzut cu oarecare îngrijorare ceea ce se întâmplă în momentul acesta în diaspora, în Italia, la Roma, la Torino, la Madrid, la Castellon, la Nurenberg, la Paris, acolo unde, din păcate sunt cozi extrem de mari, procesul de vot merge foarte greu. Sper din tot sufletul să nu se întâmple ceea ce s-a întâmpla în urmă cu 4 ani şi jumătate şi românii să poată să-şi exercite dreptul la vor oriunde s-ar afla", a completat Rareş Bogdan.

Liberalul a votat, alături de familia sa, la secţia de votare de la Liceul de Arte Plastice "Nicolae Tonitza" din Bucureşti.