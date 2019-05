„Biroul Executiv a luat decizia de a-l desemna pe Rareş Bogdan, liderul grupului parlamentar al PNL şi nu numai al PNL, ci şi al celorlalte formaţiuni PPE, care sunt membre PPE în România, liderul de grup Head of the delegation, cum este denumirea oficială. Am încredere în faptul că Rareş Bogdan se va bate pentru interesele României şi că va conduce grupul parlamentar care reprezintă România în Partidul Popular European, pentru a servi interesele românilor”, a afirmat Ludovic Orban, marţi, la Parlament.

La rândul său, Rareş Bogdan a declarat că este încântat de nominalizare, precizând că va reprezenta practic 14 eurodeputaţi români.

„Sunt extrem de încântat că am primit această poziţie cheie. Practic, voi reprezenta 14 europarlamentari dar, în realitate voi reprezenta România şi interesele României în Parlamentul European, în cadrul grupului Partidului Popular European care numără la această oră 185 parlamentari fiind cel mai mare grup din Parlamentul European, în continuare”, a spus Rareş Bogdan.

Din PPE mai fac parte şi UDMR şi PMP.

BEC a anunţat, marţi, rezultatele parţiale centralizate după numărarea a aproximativ 96 % dintre voturile exprimate la alegerile europarlamentare, iar cifrele sunt: PNL- 26,89%, PSD-22,89 %, USR-PLUS-21,78%.