„Da, sunt foarte speriat. Glumesc, evident. Dacă nu mai şi glumim în această viaţă nebună, nu e bine. Dar suntem aici să vorbim de lucruri serioase. Fiecare cetăţean are dreptul să formuleze orice demers judiciar pe care-l consideră necesar. Eu am încredere în fiecare judecător şi în fiecare procuror din ţara asta. Toate demersurile mele au fost în plan civil al acestei situaţii, a acestei împrejurări şi, repet, interesul superior care trebuie protejat este interesul copilului. Modul cum s-a acţionat, faptul că l-a forţat, s-a respins adopţia, ulterior s-a adoptat, familia din care a fost scoasă minora, după aceea, s-a prezentat, a zis că au fost luate în plasament două fetiţe în aceeaşi perioadă, ele au crescut împreună, pentru Sorina, cealaltă fetiţă era sora ei şi, ştiţi, uneori legăturile între fraţi sunt mai puternice, la o anumită vârstă decât legătura dintre copii şi părinţi - toate acestea m-au făcut să iau această hotărâre, nu contest hotărârea de adopţie, ci, dimpotrivă, din punctul meu de vedere, am considerat că nu au fost respectate toate drepturile copilului în acea procedură şi în această cauză am cerut revizuirea. Eu, personal, ca om, vreau să fiu liniştit că atunci când se va lămuri toată situaţia, acelei fetiţe să-i fie respectate toate drepturile", a declarat, marţi, Bogdan Licu.

Reacţia procurorului general vine după ce avocatul familiei adoptive a Sorinei a depus, luni, la Secţia de anchetare a magistraţilor, o plângere pe numele procurorului Mihaiela Moraru-Iorga şi al procurorului general Bogdan Licu pentru modul în care au acţionat în cauza privind adopţia fetiţei din Mehedinţi.

„Doamna procuror Iorga Moraru a reţinut paşaportul acestui copil (fetiţa de 8 ani, n.r) cerându-l de la Serviciul de paşapoarte. Sigur că avea paşaport. Potrivit hotărârii judecătoreşti, care nu este desfiinţată, Gabriel şi Ramona Săcărin sunt părinţii acestui copil. I-au scos paşaport, au făcut o cerere de eliberare a paşaportului solicitat de doamna Moraru Iorga pentru a împiedica acest copil să plece din ţară. Aceasta este o măsură de restrângere a libertăţii de circulaţie. De fapt, este un control judiciar informal pe care doamna procuror l-a impus fără a fi supus controlului instanţelor judecătoreşti. În baza unui fake news, oprim copilul în ţară şi statul român ia măsuri fără probe în baza unui fake news”, a declarat Diana Gavra, avocatul familiei Săcărin (familia adoptivă a Sorinei), la sediul Secţiei pentru anchetarea magistraţilor.

Potrivit apărătorului, Mihaiela Moraru Iorga ar fi făcut presiuni asupra Ramonei Săcărin la audierea de acum câteva zile.

„A făcut diverse presiuni asupra acesteia să-i dea date despre judecători. Aşa cum se făcea pe vremuri la DNA. Toată lumea a condamnat aceste acţiuni asupra procurorilor abuzivi, pentru că de aceea s-a făcut secţia, pentru procurorii abuzivi, nu? Doamna procuror Iorga Moraru, cu o tehnică demne de cauze mai bune - doamna Săcărin nu era inculpat - a făcut presiune să declare ceva împotriva judecătorilor”, a mai spus avocatul.

Între timp, dosarul Sorinei, fetiţa de la Baia de Aramă, adoptată de o familie din SUA, va fi strămutat la Tribunalul Olt, potrivit deciziei de marţi a magistraţilor Curţii de Apel Craiova. Magistraţii olteni decid dacă fata poate sau nu să plece în SUA.

