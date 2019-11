Bărbatul de 54 de ani din comuna Costuleni este bănuit de poliţişti că a pus otravă, în septembrie, într-o fântână pentru a-şi otrăvi soţia.

Poliţiştii au fost sesizaţi de o vecină a bărbatului, care l-a văzut turnând ceva în fântână.

Puţul a fost curăţat, însă la sfârşitul săptămânii trecute oamenii au văzut că apa şi-a schimbat din nou culoarea.

„La data de 8 septembrie am fost sesizaţi cu privire la faptul că un bărbat ar fi aruncat o substanţă necunoscută într-o fântână din comuna Costuleni. De asemenea, la data de 1 noiembrie am fost sesizaţi despre aruncarea unei substanţe necunoscute în aceeaşi fântână din comuna Costuleni. În ambele cauze au fost întocmite dosare penale în care se continuă cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunii de infectare a apei. În referire la prima sesizare, putem preciza faptul că un bărbat din comuna Costuleni este bănuit de comiterea faptei", a declarat pentru Mediafax purtătorul de cuvânt al IPJ Iaşi, Ioana Bîlea.

Oamenii din sat spun că bărbatul ar fi vrut să îşi omoare soţia pentru că intenţiona să-l părăsească, însă nu s-a gândit că fântâna din care lua apă femeia era folosită de mulţi alţi oameni.