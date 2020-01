În noaptea de vineri spre sâmbătă dimineaţa, poliţiştii Brigăzii Rutiere au acţionat pe principalele artere ale Bucureştiului pentru reducerea riscului rutier în rândul tuturor participanţilor la trafic. A fost urmărită cu preponderenţă depistarea conducătorilor auto care se deplasează pe drumurile publice sub influenţa băuturilor alcoolice sau a substanţelor psihoactive.

„Au fost aplicate 63 sancţiuni contravenţionale, în valoare de peste 28.000 lei şi au fost reţinute 13 permise de conducere, cele mai multe pentru conducerea unui autovehicul sub influenţa băuturilor alcoolice şi pentru nerespectarea semnificaţiei culorii roşii a semaforului electric. De asemenea, au fost întocmit 2 dosare penale pentru conducerea unui autovehicul pe drumurile publice sub influenţa băuturilor alcoolice şi pentru conducerea unui autovehicul pe drumurile publice sub influenţa substanţelor psihoactive”, au transmis reprezentanţii Brigăzii Rutiere.

Poliţiştii Brigăzii Rutiere au transmis şi câteva exemple:

„1. În jurul orei 23.30, un bărbat în vârstă de 23 de ani a condus un autovehicul pe Str. Ion Brezoianu, aflându-se influenţa substanţelor psihoactive. Acesta a fost testat cu aparatul DrugTest, care a indicat prezenţa în organism a substanţelor psihoactive (canabis). În acest context, conducătorul autoturismului a fost condus la sediul INML pentru recoltarea probelor biologice. A fost întocmit 1 dosar penal pentru conducerea unui autovehicul pe drumurile publice sub influenţa substanţelor psihoactive.

2. În jurul orei 03:45, un bărbat în vârstă de 23 de ani a condus un autovehicul pe Bd. George Coşbuc, aflându-se sub influenţa băuturilor alcoolice. Acesta a fost testat cu aparatul Alcooltest care a indicat o valoare de 1,02 mg/l alcool pur în aerul expirat. Persoana a fost transportată la INML în vederea recoltării de probe biologice. În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice sub influenţa băuturilor alcoolice”, potrivit sursei citate.