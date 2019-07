14:41 Răzvan Cuc: A fost practic o fractură la mână, voi sta cu ghips 3 luni. Miercuri mă duc pe şantier



Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a declarat, luni, după accidentul suferit, că şi-a fracturat mâna şi că va trebui să poarte ghips în următoarele trei luni, precizând însă că-şi va continua activitatea guvernamentală şi că miercuri va merge în inspecţie pe şantier.



"Mi-au pus diagnostic, a fost practic o factură la mână, mi-au pus medicii şi toată echipa medicală de la spitalul Floreasca (...) mi-au sugerat să îmi pun acest ghips cu care voi sta 3 luni, dar asta nu mă împiedică să mă duc în următoarele zile pe şantier, adică miercuri să mă duc pe şantier în inspecţie şi să văd ce se va întâmpla pe şantier, pentru că activitatea trebuie să o continui, a fost un eveniment nefericit, am discutat şi cu celălalt şofer practic care a acroşat maşina când mă deplasam spre întâlnirea la care trebuia să fiu dimineaţă la ora 10:00, este în regulă, nimeni nu a păţit nimic, toată lumea este în regulă şi şoferul meu şi celălalt şofer sunt din punct de vedere fizic sănătoşi", a declarat Răzvan Cuc, în faţa Spitalului Clinic de Urgenţă Floreasca, acolo unde a mers pentru investigaţii.



Ministrul spune că şoferul său nu a mai avut astfel de accidente în trecut şi că purta centura de siguranţă în momentul impactului.



"Doctorii m-au rugat să mai stau până undeva la ora 17:00-18:00 la spital, au mai făcut mai multe investigaţii şi un computer tomograf la spate, am avut şi câteva dureri la spate şi rămâne să vedem acum care va fi practic, ce se va întâmpla la final şi care va fi rezultatul computerului tomograf. Da, purtam centura de siguranţă. În faţă în dreapta, eu m-am urcat în maşină trebuia să ajung la o întâlnire, nu mă grăbeam, v-am spus, deci eu pe şoferul meu, pe Eugen îl cunosc de 8 ani de zile, nu a avut niciodată nici un accident, nu s-a întâmplat, este un şofer care conduce cu foarte multă grijă, eu în momentul în care s-a produs impactul citeam, mă uitam pe nişte documente, citeam şi m-am trezit practic când s-a produs lovitura, am pus evident mâna cum era normal să mă protejez, deşi aveam centura care a atenuat foarte mult impactul, dar se pare că am o fractură la mână", a completat Răzvan Cuc.



Reprezentanţii Brigăzii Rutiere a Capitalei au precizat că, în jurul orei 10.00, a avut loc un accident rutier pe Strada Alexandru Ioan Cuza/Str. Iacob Negruzzi, în care au fost implicate două autoturisme în mişcare şi patru staţionate. În urma evenimentului rutier, a rezultat o victimă, bărbat în vârstă de 36 de ani, pasager într-unul dintre autoturisme. Conducătorii auto au fost testaţi, rezultatul fiind 0.

