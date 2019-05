„Preşedintele ţării minte şi asta nu are nicio scuză, chiar dacă, presupun, a fost minţit la rândul său de consilierii şi politrucii din jur. O să încep cu cea mai gravă acuzaţie, la care mă gândesc foarte serios dacă nu cumva ar trebui să răspund cu o plângere în justiţie. Îl somez pe preşedintele ţării să prezinte dovada existenţei ordinului lui Dragnea şi a ajungerii lui la membrii CNA vizaţi de comentariile sale, implicit la mine. Eu înţeleg că preşedintele nu are habar de legea audiovizualului. Şi e normal. Domnia sa încă mai are probleme cu nuanţele Constituţiei. Dar consilierii se puteau documenta şi puteau afla că, în cazul unui referendum, CNA NU acordă timpi de antenă. Cu atât mai puţin pentru publicitate electorală. Timpii de antenă se acordă DOAR în cazul emisiunilor de promovare electorală, care NU se pot desfăşura pe tema referendumului, ci doar în cazul unor alegeri parlamentare, locale sau prezidenţiale”, a scris, pe Facebook, Radu Herjeu.

Membrul CNA precizează că toate televiziunile au avut deplina libertate de a organiza dezbateri electorale pe tema referendumului şi multe dintre ele au şi făcut-o.

„Aşa cum au avut deplina libertate de a difuza spoturi electorale de îndemnat lumea să voteze da/nu sau să boicoteze referendumul. A mai minţit domnul preşedinte şi când a spus că spotul făcut de Administraţie nu face decât să cheme lumea la vot. Oricine are curiozitatea să-l vadă va constata singur că e un îndemn de a «spune DA pentru Europa etc etc etc», «spune DA pentru a nu mai fi hoţi în conducerea statului etc etc etc». De aceea s-a apreciat în CNA că este un spot care promovează o poziţie partizană, ceea ce este perfect legal şi normal, dar acest lucru nu poate fi considerat de interes public, atât timp cât lipsesc şi celelalte poziţii partizane, favorabile boicotului sau votului negativ”, potrivit sursei citate.

Radu Herjeu precizează că o altă minciună se referă la afirmaţiile preşedintelui potrivit cărora membrii CNA „au refuzat” sau „nu vor să discute” subiectul. „(Asta - n.r.) înseamnă, cel puţin în cazul unei instituţii precum CNA, să se respingă prin vot o propunere din partea unui membru al Consiliului sau o solicitare a unui terţ. Nici una, nici alta nu au existat până ieri, aşa că nimeni «nu a refuzat»să dea o decizie. Abia ieri, Consiliul a respins solicitarea Preşedinţiei, pentru că emiterea unei decizii acum ar fi fost inutilă, ţinând cont că, pentru a intra în vigoare, trebuie să stea în dezbatere publică cel puţin 10 zile! Într-un comunicat pe care CNA l-a remis şi Administraţiei Prezidenţiale, s-a explicat pe larg care au fost temeiurile juridice şi circumstanţele obiective care au dus la situaţia nouă de a nu avea o decizie CNA pe tema referendumului. Situaţie care nu a împiedicat cu absolut nimic desfăşurarea normală a unei campanii pentru referendum, în funcţie de politicile editoriale ale radiodifuzorilor”, mai scrie membrul CNA.

Radu Herjeu precizează, în finalul postării, că nu este prima dată când preşedintele îşi abandonează total coordonatele funcţiei şi atacă CNA-ul.

„Urmat sau precedat de tot felul de alţi politicieni obscuri. Înţeleg politicianismul şi, oricât de anormale ar fi, pot face faţă unor presiuni de genul acesta. Dar nu pot să tac atunci când cineva, oricine ar fi, cu atât mai mult cel mai înalt demnitar al statului, zvârle cu noroi şi minciuni în activitatea mea, ca membru al Consiliului Naţional al Audiovizualului! PS. CNA are păcatele şi culpele lui, chiar nu e nevoie să se şi mintă legat de activitatea sa!”, conchide membrul CNA.

Reacţia lui Radu Herjeu vine după ce preşedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri că CNA a refuzat să acorde timpi de antenă pentru publicitatea referendumului şi nici nu a vrut să ia în discuţie subiectul, spunând că PSD boicotează şi în acest fel desfăşurarea referendumului.

„Pe 26 mai se votează la referendum şi PSD îi este frică de acest vot la referendum. Ce face PSD, ce ştie ... încearcă să boicoteze acest vot. Vedem cu toţii cum activişti, oameni din conducerea PSD umblă peste tot în ţară, judeţe, primării, să explice cum că acest referendum nu ar fi important, ba chiar se vede că umblă pe la judeţe ca pesediştii să îi convingă pe oameni nici să nu voteze. Este jalnică această încercare. Ba mai mult, încearcă instituţional să blocheze, a dat ordin Dragnea la CNA să ignore referendumul. Acesta e un scrutin care se ţine cu europarlamenetarele, dar e altceva”, a declarat Klaus Iohannis.

Preşedintele a spus că decizia Consiliului Naţional al Audiovizualului este fără precedent după Revoluţie.