Întâmplarea nefericită a avut loc în jurul prânzului, la sediul Biroului din Sălişte.



„Voiam să înregistrez o Cerere de Recepţie şi Înscriere pentru un teren situat pe rază comunei Gura Râului, lucrarea privind actualizarea de informaţii cadastrale şi actualizare date imobil. Am ajuns acolo, la ghişeu nu era nimeni, însă un domn care cauta nişte dosare m-a rugat să aştept. Am aşteptat cam 5 minute, după care funcţionarul de la registratură a venit la ghişeu, îl recunoscusem deja pentru în 15 decembrie 2019 am mai depus o lucrare. După ce am salutat, i-am înmânat dosarul complet cu cererea pentru înregistrare. Acesta a luat dosarul l-a aşezat pe masă şi a încercat să scaneze codul de bare din dreaptă sus cu scanerul. Din varii motive scanerul nu a citit codul de bare, cel mai probabil pentru că imprimanta pe care a folosit-o topometristul nu a listat corect codul şi câteva bare s-au unit, dar sub acest cod, ca de altfel sub orice cod de bare există şi codul numeric din 12 cifre, în acest caz, care este reprezentarea numerică a codului de bare”, a povestit contribuabilul, care l-a şi filmat pe funcţionarul respectiv.



„Funcţionarul a refuzat să îmi înregistreze lucrarea în repetate rânduri, adresându-se cu ”băăă, frăţioare” şi un limbaj suburban, nicidecum demn de un funcţionar public. Astfel că în repetate rânduri mi-a spus nu vreau să îţi iau lucrarea, refuzând vehement ca şi cum era la el acasă, nici o lege sau normă legală nu îl conducea la el la birou. Am solicitat să cheme superiorul adică şeful instituţiei şi a refuzat m trimiţându-mă la Sibiu la OCPI, să mă interesez acolo. Discuţia a continuat preţ de 5 minute timp în care acesta sub diferite forme şi făcând crize de nervi refuză pur şi simplu să îşi facă îndatoririle de serviciu”, povesteşte sibianul.



După îndelungi rugăminţi, funcţionarul a introdus, în sfârşit, cererea respectivă. „Ştiu de la mai multe persoane că acesta este comportamentul lui în general, însă nu am crezut că mi se poate întâmpla şi mie, credeam că totuşi aşa ceva nu poate să existe, însă e cât se poate de real. Am refuzat să plec fără să îmi fie înregistrată cererea. În cele din urmă funcţionarul a binevoit să tasteze cele 12 cifre de sub codul de bare şi să îmi înregistreze cererea”, a explicat bărbatul.



Autorităţile competente au precizat că vor demara o anchetă în cazul funcţionarului respectiv.