Întrebat ce părere are despre „mandatul" dat Viorica Dăncilă, ambasadorului Odobescu, de a vota împotriva Laurei Codruţa Kovesi, deputatul PSD Eugen Nicolicea a spus că nu consideră că "este un mandat dat de premierul Dăncilă"

„A nu susţine pe cineva nu înseamnă că ai un mandat, ci doar că nu te implici, iar în ceea ce priveşte punctul meu de vedere general, este bine ca în funcţiile de conducere europene, în funcţiile importante europen, să fie cât mai mulţi români", a afirmat deputatul PSD Eugen Nicolicea, joi, la Digi 24.

Întrebat dacă argumentul suspiciunilor invocat de Viorica Dăncilă în cazul lui Kovesi nu ar fi fost valabil şi pentru candiadtura Rovanei Plumb la funcţia de comsiar european, Eugen Nicolicea a răspuns:

„După cum ştiţi Parlamentul nu votează aşa în orb. Întâmplător sunt chiar preşedintele Comisiei Juridice care am văzut şi studiat dosarul şi am propus această soluţie, însuşită de Paramentul României, care le place sau nu le place unora, este reprezentantul suprem al poporului român. Din momentul în care Parlamentul îşi exercită o prerogativă constituţională, orice comentarii, ale mele sau ale dumneavoastră sunt de prisos. Doamna Rovana Plumb nu are şi nu a avut niciun fel de problemă", a mai spus social-democratul.

„Procurorii şi-au dus până la capăt investigaţia şi au instrumentat dosarul, «făcătura», aceea spre Parlament. Am văzut dosarul şi ştiu exact ce spune. Competenţele sunt prevăzute de Constituţie, Parlamentul şi-a exercitat această prerogativă care este şi o obligaţie, nu un moft şi în momentul în care s-a făcut acest lcuur orice comentariu este de prisos . nu poţi să spui că un procuror este mai important decât reprezentantul suprem al poporului. Prezumţia de nevinovăţie este prezentată în Constituţie", a precizat deputatul PSD.

Acesta a mai spus că Laura Codruţa Kovesi îşi va exercita atribuţiile dacă va ajunge procuror şef european.

Chestionat dacă se bucură de victoria Laurei Kovesi, Eugen Nicolicea a spus că nu era în "obiectivul" său să se pronunţe „pentru" sau „contra".

Ambasadorii statelor membre ale UE au votat, joi, pentru desemnarea Laurei Codruţa Kovesi în funcţia de procuror-şef european. Potrivit surselor Mediafax, au existat 17 voturi „pentru” din totalul de 22 de voturi exprimate.

Surse europene au declarat pentru Mediafax că votul urmează să se comunice Parlamentului European, apoi va mai fi o întâlnire a Consiliului miniştrilor care vor lua act de decizia din COREPER, unde s-a votat pentru desemnarea Laurei Codruţa Kovesi în funcţia de procuror şef european.

Viorica Dăncilă a declarat miercuri seară că ambasadorul României la Uniunea Euroepană va vota împotriva Laurei Codruţa Kovesi.