Senator PNL, despre vinietă: Firea a băgat Primăria Bucureşti în faliment. Soluţia este comunistă



Senatorul PNL Florin Cîţu a scris, pe Facebook, că primarul Bucureştiului Gabriela Firea a dus Primăria la faliment iar introducerea mai multor taxe mărite este o soluţie "comunistă". Cîţu susţine că soluţia vinietei pentru maşinile care nu sunt înamtriculate în Bucureşti nu va funcţiona.



”Primăria Bucureşti este în faliment! Soluţia a venit imediat de la Primarul Bucureştiului. Soluţie comunistă bineînţeles. Taxe mai multe şi mai mari. Să fie clar pentru toţi românii. A cheltuit trei ani de zile banii din buget pe concerte, vouchere şi excursii gratuite în Grecia şi nu a făcut nimic pentru a rezolva problema traficului în Bucureşti. Deşi în campanie a promis că în şase luni o rezolvă. Tupeu tipic de PSD-ist. Acum, după ce a băgat primaria în faliment şi nu a primit niciun ban de la propriul guvern, primarul Bucureştiului vrea să facă rost de bani pentru campanie de la români. Taxe. Atât ştie. Atât ştiu cei de la PSD+ALDE- taxe, impozite, reglementări, constrângeri etc. A funcţionat taxa de mediu? Dar celelalte taxe de drum? Nu. Niciuna Toate s-au dus către cheltuieli cu ajutoare sociale şi alte prostii. Nici aceasta taxă nu va funcţiona. Doar va creşte preţurile şi atât”, a scris, miercuri, senatorul PNL, Florin Cîţu.



Senatorul USR nu susţine această măsură.



”Primarul Bucureştiului se pregăteşte de campanie. Vrea să ia bani din taxe şi să facă concerte, să dea vouchere şi excursi gratuite că poate, poate o mai votează cineva. O idee la fel de nenorocită ca toate ideile din OUG 114. Eu, senator de Bucureşti, nu o susţin. Şi nu voi susţine niciodată o asemenea prostie. Primarul Bucureştiului a eşuat şi trebuie să plece acasă. Ajunge cu experimentele comuniste pe banii românilor. #NuLuămPrizonieri #RomâniaFărăPSDşiALDE”, a conchis Cîţu.

Lider USR, despre vinietă: O idee aplicată în alte oraşe ce riscă să fie transformată în dezastru



Preşedintele USR Bucureşti Roxana Wring a spus că taxa sub formă de vinietă introdusă de Gabriela Firea pentru reducerea poluării în Capitală, este o idee aplicată în alte oraşe, dar care riscă să fie transformată în dezastru . Aceasta critică lipsa unei analize atente a cifrelor.



"«Heirupismul» ca stil de management. Asta este ceea ce putem învăţa din tot mandatul Gabrielei Firea. Cea mai recentă lecţie, chiar astăzi când primarul a anunţat că introduce vinieta pentru Bucureşti. Este o mostră de heirupism, la fel cum a fost, dacă vă mai aduceţi aminte, banda unică ce a funcţionat o singură zi pentru că a fost prost pregătită, prost anunţată şi prost implementată.Avem acum aceeaşi situaţie. O idee aplicată în alte oraşe, dar care riscă să fie transformată în dezastru de Gabriela Firea", a scris preşedinta USR Bucureşti, miercuri, într-o postare pe Facebook.



Roxana Wring a criticat luarea deciziei de a implementa taxa de rovienietă fără a fi efectuată o analiză a datelor în prealabil şi lipsa unor măsuri alternative pentru şoferii afectaţi de măsură.



"În mod normal, astfel de decizii se iau după o analiză atentă a cifrelor. Nu am auzit de la actualul primar date precise despre câte astfel de maşini circulă zilnic în Bucureşti, care este suma totală pe care speră să o obţină la bugetul local şi cu cât va scădea poluarea din Capitală în urma introducerii acestei măsuri. Nu am auzit nici de facilităţile de transport vor fi oferite celor care, descurajaţi de vinietă, vor dori totuşi să meargă cu transportul în comun. Unde să-şi lase maşinile, ce noduri de transport vor avea la dispoziţie sau ce variante ocolitoare",mai notează aceasta.



Preşedinta USR Bucureşti afirmă că în lipsa unor date era necesar un studiu de impact şi pregătirea unui plan integrat pentru ca introducerea vinietei să fie dublată de măsuri de sprijin.



"În lipsa acestor date absolut necesare – nu mai spun că era bine să fi avut un studiu de impact unde toate aceste lucruri să fie detaliate – nu am încredere că Gabriela Firea va reuşi să facă ceva bun cu această taxă. Cel mult să o compromită ca idee şi să o îngroape aşa cum a făcut şi cu altele.Ce trebuia să facă un primar general? Încă din primul an de mandat trebuia să comande un studiu pe această problemă. Apoi să pregătească un plan integrat, în care introducerea vinietei să fie dublată de măsuri de sprijin (înnoirea parcului auto STB, parcări la marginea oraşului, rute extinse, variante ocolitoare etc.). Apoi să pună în dezbatere această soluţie. Apoi să o testeze şi la final să anunţe că o va implementa", a mai adăugat aceasta Wring.



Roxana Wring mai susţine că în lipsa unei analize de date şi a unui studiu pe problema introducerii vinietei, această măsură este doar o "sancţiune pe care oamenii o plătesc pentru incompetenţa primarului general".



"Altfel, vinieta va fi doar o sancţiune pe care oamenii o plătesc pentru incompetenţa primarului general. În lipsa facilităţilor de care spuneam, această vinietă nu va duce la reducerea traficului şi a poluării. Ci doar la penalizarea oamenilor care nu au nicio altă variantă. Şi nu din cauza lor, ci din cauza actualei administraţii. Pe scurt, o idee ce ar putea funcţiona, dar pe care Gabriela Firea se pregăteşte să o îngroape definitiv", a mai precizat preşedinta USR Bucureşti.

„După 3 ani, Firea descoperă că Bucureştiul este poluat şi supraaglomerat. Măsurile propuse azi sunt un nou gest de imagine, cu impact nesemnificativ atât asupra traficului, cât şi asupra poluării. Adevăratele măsuri pentru reducerea traficului şi a poluării sunt: şoseaua de centură, parcările "Park and Ride", o strategie de management a locurilor de parcare pentru tot oraşul, un adevărat sistem de management al traficului, benzi unice pentru transportul în comun. Din păcate, pe niciuna din aceste componente esenţiale ale programului electoral al Gabrielei Firea nu s-a făcut niciun progres notabil”, a scris deputatul Nicuşor Dan, pe Facebook.

Hagiu, despre introducerea vinietei în Capitală: 1 ianuarie 2020 mi se pare un termen un pic exagerat

Preşedintele Federaţiei operatorilor români de transport (FORT), Augustin Hagiu, a declarat, miercuri, pentru Mediafax, că termenul de 1 ianuarie 2020 pentru introducerea vinietei e "exagerat", pentru că într-un astfel de context de aplicabilitate trebuie pus la punct tot sistemul operaţional. Preşedintele Federaţiei operatorilor români de transport (FORT) subliniază că Bucureştiul nu deţine în acest moment o ofertă de mobilitate adaptată la nevoile pasagerilor, ca să introducă o astfel de vinietă. „Măsura aceasta este binevenită într-o Capitală care are o ofertă de mobilitate, de transport adaptată nevoii de mobilitate a pasagerilor. Luată aşa în parte şi nu în coroborare cu alte măsuri, nici nu vreau să mă gândesc ce va fi. De principiu în centrul oraşelor, a Capitalei, cu aglomeraţie, este foarte corect să aplici măsura de a nu permite sub un anumit nivel de poluare utilizarea infrastructurii, dar să nu permiţi intrarea în Bucureşti a autovehiculelor decât după plata unei viniete presupune să ai la întrările importante, adică cel puţin 10 drumuri naţionale importante în cazul Bucureştiului, să ai terminale intermodale conectate la reţeaua de transport subteran şi suprateran, să ai parcări pe principiul Park&Ride, să ai toate aceste elemente ce ţin de mobilitate bine puse la punct şi apoi să vii cu astfel de măsură. Altfel cei care vor fi nevoiţi să între în Bucureşti, clar vor plăti vinietă pentru că nu au altă alternativă de utiluzare a transportului în comun. Nu există la nivelul cererii care poate să apară în acest context şi ai creat haos", a declarat, pentru MEDIAFAX, Augustin Hagiu. Preşedintele Federaţiei operatorilor români de transport a susţinut că termenul de 1 ianuarie 2020 de implementare a măsurii. „În plus, pentru că este zona mea de specialitate mai trebuie ţinut cont de un lucru, 1 ianuarie mi se pare un termen un pic exagerat, pentru că într-un astfel de context de aplicabilitate trebuie pus la punct tot sistemul operaţional, cel legat de partea de încasări, de verificare de emitere a vinietei. Cum depistezi în trafic vehiulculul respectiv, bănuiesc că nu vor sta ca pe drumurile naţionale cu camere care să interacţioneze cu sistemul să vadă dacă are vinietă. Vor fi nişte chestiuni lipite, nişte viniete lipite pe geamuri. Atenţie ce ne dorim şi cum ne atingem obiectivele, ăsta este avertismentul. De principiu, sunt de acord cu interzicerea vehiculelor sub Euro 4 în centru. Chestia cu vinieta este o treabă sensibilă dacă nu vii cu oferta la pachet. Noi nu avem oferta, iar până în ianuarie 2020, oferta de transport chiar nu are cum să apară, aşadar haide să ne suflecăm mânecile să construim ce avem de construit, să venim cu o oferta clară pentru serviciul public şi apoi să venim şi cu astfel de măsuri", a completat Augustin Hagiu. Consilier general al PNL: Susţin proiectul privind introducerea vinietei în Capitală, cu amendamente Consilierul general PNL Ciprian Ciucu a afirmat, miercuri, că va susţine proiectul anunţat de Gabriela Firea pentru introducerea unei viniete pentru Capitală. El a adăugat că va propune un amendament prin care sumele colectate să fie utilizate special pentru măsuri de mobilitate urbană. „Măsurile pe care le anunţă Gabriela Firea azi sunt exact măsurile pe care trebuia să le ia după mai bine de 3 ani de mandat. Sunt genul de măsuri cu caracter restrictiv care se iau la sfârşit, după ce ai creat alternativele: transport comun decent şi de încredere, transport alternativ, parcări la intrarea în oraş, şosea de centură şamd. Este vorba de acele măsuri mai complicate, mai grele, proiecte de infrastructura care nu sunt la îndemâna acestui primar incompetent. Cu toate acestea, voi susţine aceste măsuri, chiar dacă pune carul înaintea boilor, pentru că situaţia este extrem de periculoasă pentru sănătatea bucureştenilor”, a scris Ciprian Ciucu, pe Facebook. El a adăugat că va propune ca banii colectaţi din vinietă să fie folosiţi pentru mobilitate urbană şi calitatea aerului. „Urmează ca noi să facem de la anul lucrurile cum trebuie făcute, în ordinea lor logică. Şi încă ceva: voi propune un amendament prin care sumele colectate să fie utilizate special pe masuri de mobilitate urbană / calitatea aerului. Asta ca să nu trimită iar pensionarii la mare sau să toace aceşti bani pe alte concerte şi festivaluri!”, a conchis Ciucu. Tăriceanu salută demersul lui Firea de introducere a vinietei: Un prim pas în reducerea poluării Călin Popescu Tăriceanu a afirmat, miercuri, că ALDE susţine proiectul anunţat de Gabriela Firea privind introducerea unei viniete pentru Capitală şi interzicerea în centrul Bucureştiului a maşinilor sub Euro 3. El a afirmat că e un prim pas pentru reducerea poluării cauzate de maşini. „Bravo, Gabriela Firea! Primele măsuri pentru reducerea poluării cauzate de maşini! E primul pas, trebuie mers înainte! Pe lângă acest proiect, pe care ALDE îl va susţine, e nevoie şi de o campanie de educare şi conştientizare privind nevoia reducerii poluării”, a scris Călin Popescu Tăriceanu, pe Twitter. Bravo, @GabrielaFirea! Primele măsuri pt reducerea poluării cauzate de maşini! E primul pas, trebuie mers înainte! Pe lângă acest proiect, pe care ALDE îl va susţine, e nevoie şi de o campanie de educare şi conştientizare privind nevoia reducerii poluării.https://t.co/aD6mHsRzrt — C Popescu-Tariceanu (@CPTariceanu) August 14, 2019

Reacţiile vin în contextul în care Gabriela Firea a anunţat, miercuri, un proiect prin care, de la 1 ianuarie 2020, maşinile care nu sunt înmatriculate în Bucureşti sau Ilfov vor putea intra în Capitală doar după plata unei viniete. Maşinile sub Euro 3, indiferent unde sunt înmatriculate, nu vor avea acces în centrul Capitalei.

Primarul a anunţat introducerea unei viniete pentru maşinile care nu sunt înmatriculate în Bucureşti sau Ilfov.

„Autoturismele care nu sunt înmatriculate în Bucureşti şi zona metropolitană, adică judeţul Ilfov, la momentul pătrunderii în Capitală, vor trebui să facă dovada că şi-au achiziţionat o vinietă pe Bucureşti, Oxigen B unde B vine de la Bucureşti, care va costa pentru o zi 10 lei, pentru un an 19 milioane. Celelalte intervale vor fi prezentate de către directorii de specialitate. Mă refer la maşini înmatriculate în celelalte judeţe şi în alte ţări, inclusiv Bulgaria", a spus Gabriela Firea.

Totodată, maşinile sub Euro 3, indiferent unde sunt înmatriculate, nu vor avea acces în centrul Capitalei.