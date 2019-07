„În urma verificărilor efectuate poliţiştii au stabilit că acesta nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Pe numele acestuia, poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii de infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice”, a precizat purtătorul de cuvânt al IPJ Dâmboviţa, Alexandra Ciurea, scrie Dâmboviţa News.

Tânărul de 24 de ani a negat şi a spus că nu a condus el şi că nu ştie de ce se află la poliţie.

„Nu am fost eu la volan. Nu am permis. Mi-a fost suspendat, am fugit cu maşina. Nu m-a prins de cinci ori, nu este aşa. Poliţia minte”, a spus bărbatul.

Tânărul are multiple dosare penale pentru conducere fără permis pe drumurile publice şi a fost prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Găeşti.

Rămâne de văzut dacă magistraţii îl vor aresta preventiv sau îl vor cerceta sub control judiciar.

Tânărul riscă să stea în închisoarea între 1 şi 5 ani.