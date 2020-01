Primarul comunei Ditrău, Puskas Elemer, a declarat, joi, corespondentului MEDIAFAX, că sâmbătă va fi organizată o adunare populară în care lumea va putea să îşi spună punctul de vedere şi se vor oferi toate explicaţiile legate de prezenţa celor doi străini.

Puskas spune că brutăria a angajat doi oameni din Sri Lanka din cauza lipsei forţei de muncă.

Firma are peste 90 de angajaţi, din care 18 sunt localnici, din Ditrău, iar restul din zonă, iar pentru că mai aveau nevoie de personal şi nu găseau au adus doi oameni din Sri Lanka, cu acte, însă oamenii s-au arătat nemulţumiţi deoarece i-au confundat pe cei doi cu migranţi ilegali şi s-au temut că vor crea probleme.

„A ieşit o problemă neplăcută în comună, iar acum încercăm să îi liniştim pe oameni, să mediez situaţia. Am decis ca sâmbătă să organizăm o adunare populară în comună în care lumea va putea să îşi spună punctul de vedere, iar celor nemulţumiţi să li se ofere toate explicaţiile. Eu îmi doresc să fiu un mediator între firmă şi cetăţenii nemulţumiţi, printre care şi preotul comunei, care nu a procedat corect”, a spus Puskas.

Potrivit acestuia, cei doi cetăţeni din Sri Lanka lucrează, încă, la brutărie, dar s-au mutat din Ditrău într-o comună vecină.

„Nu cred că cineva are dreptul să se amestece în problemele unei firme private, câtă vreme aceasta respectă legea, iar cei doi străini au fost angajaţi legal. Dacă patronul decide să angajeze oameni din Sri Lanka, e dreptul lui, pentru că nu găseşte personal în zonă. Dacă sâmbătă, după adunarea populară, se vor găsi săteni care se pricep şi vor să muncească la brutărie, poate se va rezolva problema, iar patronul nu îi va păstra pe cei doi din Sri Lanka”, declară primarul din Ditrău.

Administratorul brutăriei din Ditrău, Kollo Katalin, a declarat, la rândul său, corespondentului MEDIAFAX, că nu înţelege de ce se opun oamenii celor doi străini şi au cerut să plece, de vremece sunt angajaţi legal, cu contract pe doi ani, şi nu sunt migranţi ilegali.

„Sunt doi brutari din Sri Lanka care lucrează, se pricep, sunt de meserie. Ne înţelegem în engleză cu ei. I-am adus pentru că în zonă nu am găsit meseriaşi, degeaba am căutat. Avem două proiecte câştigate şi am vrut să ne dezvoltăm, iar cea mai sigură variantă a fost să apelăm la forţă de muncă din străinătate”, a explicat Kollo.

Aceasta a subliniat că după angajarea celor doi străini, mai mulţi localnici şi-am manifestat intenţia de a se angaja la brutărie, deşi înainte nu doreau să facă acest lucru.

„Noi sperăm să îi păstrăm şi să lucrăm cu cei doi din Sri Lanka mai departe. Mi se pare o atitudine anti-umană a celor care vor să îi alunge din Ditrău pe cei doi străini, nu îi înţeleg”, a precizat Kollo Katalin.

